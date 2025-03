Continua la crescita del Gruppo Rentokil Initial in Italia: l’azienda, leader mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, si amplia con l’acquisizione del Ramo d’Azienda Pest Control di Ri.Fra. srl società italiana con sede a Marsala, che si occupa di attività di protezione e lotta contro gli infestanti, dal trattamento di un singolo appartamento all’assistenza specifica per le aziende industriali, alimentari ed artigianali, garantendo un servizio efficiente e di qualità nel massimo rispetto dell’ambiente su tutta la Sicilia.

L’operazione ha visto l’acquisizione del ramo Pest Control di Ri.Fra. srl da parte di Rentokil Initial Italia S.p.A. Tale operazione permette a Rentokil Initial di creare nuove opportunità di crescita e espandere la propria rete di servizi in Sicilia, ampliando la sua capacità di presenza con propri Tecnici disinfestatori e rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alla professionalità.





Rentokil è da sempre orientata all’innovazione per soddisfare le esigenze dei clienti, riducendo l’impatto sull’ambiente e garantendo elevati standard di servizio. Grazie a questa acquisizione, Rentokil Initial rafforza la propria leadership nel settore del Pest Management e si prepara a offrire soluzioni sempre più avanzate e mirate, rispondendo alle specifiche necessità del territorio siciliano.

“Questa acquisizione rappresenta un grande motivo di orgoglio per noi, la forte sinergia tra i servizi offerti dalle due aziende, già impegnate nella fornitura di servizi per la disinfestazione, consentirà di accrescere la nostra presenza in Sicilia, offrendo ai nostri clienti presenti e futuri un’offerta più ampia e una maggiore presenza sul territorio.” – commenta Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia. – “Questo tipo di operazione sul territorio nazionale dimostra quanto l’Italia sia un Paese strategico per la crescita e lo sviluppo del Gruppo Rentokil Initial e contribuisce al valore e al rafforzamento della mission aziendale.”





RI.FRA. s.r.l. nasce nel 1986 come distributrice di additivi e coadiuvanti per l’industria di trasformazione agrumaria. Da allora sempre attenta alle esigenze di mercato, si è evoluta nella sua attività nel corso degli anni ampliando la gamma dei prodotti e dei servizi offerti. In particolare, per quanto riguarda il ramo Pest Control, l’azienda offre servizi innovativi di derattizzazione e monitoraggio roditori e monitoraggio di insetti per industrie alimentari, farmaceutiche, industrie di imballaggio, appartamenti, GDO e strutture ricettive.

“L’acquisizione del Ramo d’Azienda Pest Control di Ri.Fra. da parte del Gruppo Rentokil Initial permetterà di portare un valore aggiunto in termini di presenza territoriale ed estendere la gamma di servizi offerti, basati su eccellenza, professionalità ed innovazione” – commenta Cristian Cavalletto, Business Unit Pest Control Director di Rentokil Initial Italia – “È importante per noi fornire sempre più un approccio integrato nei trattamenti di disinfestazione nel massimo rispetto dell’ambiente. L’integrazione delle competenze e delle migliori pratiche di Ri.Fra. con l’esperienza e l’innovazione di Rentokil Initial, darà vita ad un servizio ancora più efficiente e completo. I clienti potranno beneficiare di soluzioni all’avanguardia, personalizzate per rispondere alle loro specifiche esigenze. Con questa nuova acquisizione, Rentokil Initial si conferma un partner affidabile e competente per la gestione di qualsiasi situazione legata alla presenza di infestanti in Sicilia.”





“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questa acquisizione da parte di Rentokil Initial, un leader riconosciuto a livello internazionale.” – commenta Francesco Pantaleo, Proprietario e Socio di Maggioranza di Ri.Fra. srl – “La nostra azienda si occupa di Pest Control da tempo e lo fa con grande passione e attenzione per l’ambiente e questa operazione permette ai nostri clienti di continuare a beneficiare della stessa qualità e professionalità a cui sono abituati, ed in aggiunta potranno accedere a un portafoglio di soluzioni ancora più ampio e innovativo. Siamo certi che questa partnership contribuirà a migliorare ulteriormente i servizi offerti al territorio siciliano.”

Responsabilità e sostenibilità sono due elementi essenziali che caratterizzano l’operato Rentokil Initial, un impegno che l’azienda assume non solo nei confronti dei propri clienti, ma anche verso l’ambiente. Grazie all’unione con RI.Fra. srl, che ha una grande attenzione in questi ambiti con i suoi prodotti e servizi, Rentokil Initial, attraverso i propri tecnici ed esperti, sarà ancora più vicina ai propri clienti nel Sud Italia e potrà mettere al loro servizio un ampio know-how tecnico, tenendo in considerazione valori strategici come disinfestazione integrata, innovazione e sostenibilità.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.