“A nome personale e di tutta Forza Italia in Sicilia, esprimo la più ferma condanna nei confronti dell’uso politico e strumentale della televisione pubblica. Ancora una volta, assistiamo con sconcerto alla diffusione di inchieste faziose e calunniose che mirano a infangare la memoria di Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato profondamente la storia politica, economica e culturale del nostro Paese.”

Lo dichiara Marcello Caruso, segretario regionale degli azzurri in Sicilia.

“La recente puntata di Report rappresenta un chiaro esempio di come il servizio pubblico venga utilizzato per fini che nulla hanno a che vedere con il diritto all’informazione libera e imparziale. È inaccettabile che, a distanza di mesi dalla scomparsa del nostro Presidente e fondatore, si continui a gettare fango sulla sua figura con insinuazioni, per altro già abbondantemente smentite dalle sentenze di assoluzione, prive di fondamento e tese esclusivamente a colpire la sua eredità politica e umana”.









Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.