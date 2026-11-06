Ultimi giorni per aderire al percorso biennale promosso dall’ITS Academy “Alessandro Volta” con l’IISS “G. Minutoli” ed ELIS. È stata prorogata infatti al 10 novembre la scadenza per presentare la candidatura al corso ITS gratuito per «Informatico Biomedicale per la Riabilitazione Digitale», promosso a Messina dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita «Alessandro Volta», in partenariato con l’IISS «G. Minutoli», diretto dal preside Piero La Tona, ed ELIS. Alla chiusura delle adesioni partirà la fase delle convocazioni dei candidati che hanno presentato domanda, per procedere con i successivi passaggi organizzativi e di selezione.



L’iniziativa punta a formare tecnici specializzati in un settore nel quale l’innovazione tecnologica sta aprendo nuove prospettive per l’assistenza e la riabilitazione. Robotica, intelligenza artificiale, sensori, dispositivi indossabili e realtà virtuale sono ormai strumenti destinati ad assumere un ruolo crescente nei percorsi di recupero funzionale e assistenza sanitaria.

Il percorso, rivolto ai diplomati, ha una durata di due anni e prevede 2.000 ore complessive di formazione, tra lezioni, attività laboratoriali e 900 ore di tirocinio in azienda. Una parte significativa del programma sarà quindi dedicata all’esperienza diretta nel mondo del lavoro, per favorire il collegamento tra competenze acquisite e richieste delle imprese.



Al termine sarà rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore di quinto livello EQF, riconosciuto nell’ambito del sistema nazionale ed europeo delle qualificazioni.

Le attività formative si svolgeranno presso l’IISS «G. Minutoli», con il supporto dei partner del progetto. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di figure professionali capaci di integrare le tecnologie digitali nei processi riabilitativi, rafforzando il legame tra formazione, innovazione e occupazione nel settore biomedicale e sanitario.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 091 8486180 e 351 7212327, anche tramite WhatsApp, oppure consultare il sito www.itsvoltapalermo.it.

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