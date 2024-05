Così come richiesto dal Sindaco Paolo Amenta all’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e al Direttore generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, da mercoledì 5 giugno 2024 riapre una volta a settimana a Canicattini Bagni l’Ufficio per l’impiego (ex Ufficio di Collocamento), chiuso da tempo.

L’Ufficio, attrezzato dal Comune, è ospitato al primo piano del Palazzo Municipale con ingresso da via Principessa Iolanda 51, dov’è allocata anche l’Agenzia di Sviluppo degli Iblei e il Gal, e sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00.

«Si risolve così un disagio non più sostenibile – ha detto il Sindaco Paolo Amenta –. Raccogliendo le lamentele dei nostri cittadini, costretti a recarsi al Centro per l’impiego di Siracusa per il disbrigo delle loro pratiche, come Sindaco e come Amministrazione comunale abbiamo fatto subito istanza all’Assessore regionale e al Direttore generale, che ringrazio per la loro disponibilità insieme al Di-rigente provinciale, al fine di dare una soluzione al problema, facendoci carico come Comune della logistica, individuando e attrezzando i locali, per evitare le difficoltà che la chiusura dell’Ufficio di collocamento causa alla cittadinanza, in particolare a quanti impossibilitati a recarsi a Siracusa».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

