Dal cuore di Bagheria al prestigioso Palazzo Bovara di Milano: un riconoscimento d’eccellenza per quarant’anni di talento, passione e innovazione nel mondo del lookmaking.

In occasione di un evento esclusivo tenutosi a Palazzo Bovara, la Camera Italiana dell’Acconciatura ha conferito a Riccardo Clemente (bagherese di adozione ma originario di Ficarazzi (Pa)) il titolo di Excellence Ambassador, riconoscendolo come nuovo Ambasciatore dell’Acconciatura Italiana.

“Ricevere un titolo come Excellence Ambassador è stato un vero onore,” ha dichiarato Riccardo Clemente, visibilmente emozionato. “Ringrazio la Camera Italiana dell’Acconciatura e Cosmoprof Worldwide Bologna per questo bellissimo e inaspettato riconoscimento. Un grazie speciale va alla presidente Tiziana Chiorboli per avermi scelto e convocato.”





Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, Clemente ha saputo distinguersi per talento, passione e costante aggiornamento professionale. Negli ultimi 15 anni, il professionista bagherese ha aggiunto alle proprie competenze anche la specializzazione e certificazione di curatore di immagine e lookmaker, che gli ha consentito, tra le altre cose, di lavorare per grandi eventi legati al settore moda, cinema e spettacolo e di partecipare a diversi format televisivi su emittenti nazionali.

“Per dare il massimo alle proprie clienti” – ha aggiunto – “è fondamentale che un parrucchiere e lookmaker non smetta mai di mettersi in gioco, offrendo il meglio nel rispetto della personalità di chi si affida alla sua consulenza.”

Un pensiero, in occasione della consegna del riconoscimento di Excellence Ambassador, Clemente lo ha dedicato al fratello Benito, primo mentore e figura chiave nel suo percorso professionale.





Un ringraziamento è andato inoltre al collega e marito Roberto Di Stefano, “per aver sostenuto le mie scelte e per avermi sempre spronato a portare la mia professionalità anche al di là dei confini regionali e nazionali.”

Attualmente Riccardo Clemente e Roberto Di Stefano sono tra i protagonisti di Lookmaker’s Challenge, programma televisivo in onda su Gold TV Italia (canale 128 del Digitale Terrestre), ogni domenica dalle 20:00 alle 21:00. Il format mette in competizione parrucchieri e consulenti d’immagine da tutta Italia. La coppia partecipa con entusiasmo al programma, portando in televisione il talento siciliano e valorizzando in particolare quello di Bagheria, dove la loro parruccheria – attiva da molti anni – è riconosciuta come punto di riferimento per stile, creatività e cura dell’immagine.

