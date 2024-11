Il presente e il futuro della ricerca che si occupa di combattere le leucemie e i linfomi, ma anche dei tanti volontari che quotidianamente e gratuitamente si occupano di dare conforto ai malati in ospedale.

Ail, Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, organizza il 23 novembre alle 9 a Bagheria a Palazzo Villa Rosa in via Flavio Gioia 2 il convegno intitolato “Ricerca e volontariato nella lotta contro le leucemie e i linfomi”.

Si comincerà con la presentazione della delegazione Ail di Bagheria, introdotta dal presidente nazionale dell’Ail Giuseppe Toro, con Ezio Di Liberto, che sarà il responsabile della organizzazione.

Seguiranno le relazioni della dottoressa Caterina Patti del dottore Antonino Greco, del dottore Marco Alise, della psicologa Ilenia Trifirò e della psicologa Claudia Lo Castro.

Si tratteranno temi legati alla ricerca, alla donazione del sangue, al rapporto con i pazienti, alla formazione dei volontari.

A moderare l’intero appuntamento sarà il dottore Antonio Giacalone.

«Questo evento – dice Ezio Di Liberto, tra gli organizzatori dell’appuntamento – segna la nascita della delegazione Ail di Bagheria, destinata a diventare un punto di riferimento per volontari e pazienti del nostro territorio e dei Comuni vicini. Sarà una giornata dedicata alla solidarietà e all’impegno, animata dalla passione di medici, volontari e professionisti che, con il supporto di Ail, lavorano ogni giorno per combattere le malattie oncoematologiche. Discuteremo temi fondamentali: dai progressi scientifici sui linfomi e le leucemie al sostegno alla ricerca, fino all’importanza della donazione di sangue e midollo. Gesti preziosi, che trasformano speranze in vite salvate».





