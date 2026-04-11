L’Associazione nazionale animalista “Un’Anima Mille Zampe Italia ODV” comunica di aver inoltrato formale istanza alle autorità competenti del Comune di Alcamo e agli enti sanitari e di vigilanza preposti, a seguito del recente accalappiamento del cane di quartiere denominato “Nocciolina”, da anni presente sul territorio cittadino.





Secondo quanto riferito dall’Associazione, l’animale si trovava in data odierna in contrada Gammara, nei pressi del Forno Asta, in compagnia di altri cani di quartiere, quando sarebbe stato oggetto di intervento di cattura a seguito di una segnalazione relativa a un presunto episodio di aggressività nei confronti di un passante. L’Associazione evidenzia come, nel corso di oltre dieci anni di permanenza sul territorio, il cane “Nocciolina” non abbia mai manifestato comportamenti aggressivi, risultando invece conosciuto dalla cittadinanza per la sua indole docile e mansueta.





Alla luce di tali circostanze, viene richiesto con urgenza:





l’accertamento puntuale dei fatti attraverso la visione delle eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona interessata;

la verifica oggettiva dell’effettiva dinamica dell’episodio segnalato;

la valutazione, in assenza di riscontri di pericolosità, della immediata rimessa sul territorio del cane.

Attualmente l’animale risulta trattenuto presso il rifugio sanitario competente di Alcamo.





L’Associazione precisa inoltre che, qualora le autorità veterinarie competenti dovessero ritenere il cane non idoneo alla rimessa sul territorio per motivi comportamentali, viene sin d’ora richiesta la possibilità di affidamento dello stesso all’Associazione, al fine di garantirne la presa in carico secondo protocolli di tutela e gestione comportamentale. In ogni caso, si ribadisce la richiesta di una rapida e trasparente verifica dei fatti, nell’interesse del benessere dell’animale e della serenità della comunità locale.









Si comunica inoltre che, in data 11/04/2026, si terrà una manifestazione/protesta pacifica presso C/da Tre Noci ad Alcamo (Rifugio Sanitario di Alcamo), dalle ore 12:00 alle ore 15:00, al fine di chiedere la liberazione del cane “Nocciolina” e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.





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