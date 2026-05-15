L’azienda “Premiati Oleifici Barbera” è stata premiata da Intesa Sanpaolo per il settore Agribusiness nell’ambito della VI edizione di “Imprese Vincenti”, il programma della Divisione Banca dei Territori dedicato alle PMI che esprimono il meglio dell’imprenditoria italiana per solidità dei risultati, capacità di innovare e radicamento nei territori.

La premiazione si è svolta ieri a Torino, durante l’incontro dedicato alle filiere agroalimentari. Le dieci aziende selezionate, PMI protagoniste di percorsi di crescita in Italia e all’estero, sono state individuate tra le 150 “Imprese Vincenti 2026”, a loro volta scelte su circa 4.000 candidature raccolte quest’anno. A ricevere il premio c’era Manfredi Barbera, Ceo di Premiati Oleifici Barbera e rappresentante della quarta generazione della famiglia fondatrice.

L’iniziativa mette in luce realtà capaci di competere sui mercati internazionali generando al tempo stesso valore per le comunità locali, grazie a investimenti in filiere strutturate, attenzione ai temi ambientali e sociali e progetti di sviluppo di lungo periodo. Nell’ambito della tappa torinese dedicata all’Agribusiness, Barbera è stata inclusa tra le eccellenze del Made in Italy agroalimentare provenienti da tutta la Penisola.

«Siamo orgogliosi di ricevere questo premio e ringraziamo Intesa Sanpaolo per aver valorizzato il percorso della nostra azienda. Questo riconoscimento – dichiara Manfredi Barbera, – è il risultato di una visione costruita nel tempo, che unisce tradizione familiare, attenzione alla qualità e capacità di competere sui mercati internazionali mantenendo un forte legame con la Sicilia e con il territorio, anche attraverso la valorizzazione della filiera olivicola locale. In questa direzione va la creazione del consorzio Cofiol, nato per sostenere le produzioni locali e costruire una rete stabile tra produttori. Parallelamente abbiamo sempre guardato al futuro investendo in ricerca e innovazione, come dimostra il progetto sviluppato negli ultimi dieci anni insieme all’Università di Palermo sull’uliveto sperimentale superintensivo. Un percorso che continua oggi con l’obiettivo di rafforzare la competitività e il valore dell’olio extravergine italiano di alta qualità nel mondo».

Premiati Oleifici Barbera ha consolidato negli anni il proprio posizionamento attraverso investimenti nella filiera olivicola siciliana, nella qualità dei processi produttivi e nell’apertura a nuovi mercati, fino a esportare oggi in oltre 50 Paesi e a generare circa il 60% dei ricavi all’estero. Un percorso di crescita costruito sulla valorizzazione dell’alta qualità olearia siciliana, sulla diversificazione geografica e sul contributo al rafforzamento del Made in Italy agroalimentare nel mondo.

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