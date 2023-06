Pubblicata la video intervista che racconta l’Africa di Palermo e l’impegno di Padre Giovanni Messina, nel ricordo di Suor Maria Virginia Gandolfo.

Ancora una volta Lorenzo Mercurio, documentarista, regista e antropologo, riesce a descrivere e a emozionare, raccontandoci angoli nascosti della terra siciliana e far rivivere persone che si sono spese per questa terra e per la gente di Sicilia.

Padre Messina, uno dei tanti uomini che ha dedicato la propria vita per gli ultimi dei quartieri abbandonati dalle istituzioni.

In questa video intervista Suor Maria Virginia racconta in pochi minuti la grande esperienza di vita vissuta e fa avvicinare lo spettatore alla figura di Padre Messina.

Sin dalla sua ordinazione a sacerdote, sognava di potere dedicare le sue energie e l’amore per il prossimo nel continente africano e ne fece espressa richiesta alle autorità ecclesiastiche. “Ti manderò in Africa come desideri. Nell’Africa di Palermo, a Sant’Erasmo” così il Cardinale disse a Padre Giovanni Messina.

Nato nel 1871, Padre Messina riesce, con impegno, dedizione, amore e passione, e grazie all’aiuto di tanti benefattori, ad aprire e a fondare la “Casa Lavoro e Preghiera” che fu inaugurata l’8 settembre del 1900.

Vedere questo video fa conoscere una figura sconosciuta ai più, ma che ha segnato un epoca a Palermo.

