Palermo 19 dicembre 2024 – Per un giorno non hanno consegnato cibo a domicilio ma travestiti da Babbo Natale hanno riempito il loro zaini da lavoro di giocattoli per portarli ai piccoli pazienti ricoverati al reparto oncologico dell’ospedale Civico di Palermo.



In reparto, d’accordo con il primario con il quale hanno organizzato la “sorpresa”, sono saliti due Rider per consegnare i doni raccolti grazie a una catena spontanea di solidarietà. La campagna “Una consegna per un sorriso” è nata dalla volontà di tutti i rider di Palermo e di Carini, per realizzare insieme un gesto di solidarietà e di amore.



“L’idea è venuta da loro ed è stata portata avanti nonostante le mille difficoltà che in questo periodo i lavoratori stanno incontrando per le varie vertenze con le piattaforme digitali di food delivery – dichiarano i segretari delle due categorie Nidil Cgil Palermo e Filt Cgil Palermo Francesco Brugnone e Fabio Lo Monaco – I regali raccolti sono frutto di donazioni spontanee all’interno dei rider stessi, dei commercianti e all’interno del sindacato”.



“I rider sono orgogliosi di ciò che sono riusciti a realizzare – aggiungono i segretari Brugnone e Lo Monaco – Oggi insieme ai bambini è stata una giornata commovente. Pensiamo che ciò che i Rider hanno realizzato e il risultato ottenuto sia superiore a ciò che mille parole possano descrivere o rappresentare”.

