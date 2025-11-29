“Prendiamo atto con soddisfazione dell’avvio dell’erogazione dei contributi destinati ai Comuni siciliani per gli extracosti del conferimento e trattamento dei rifiuti (25 milioni) e per il premio ai territori che hanno superato il sessanta per cento di raccolta differenziata (20 milioni). Una misura attesa che rafforza la capacità amministrativa degli enti locali, sostiene gli equilibri finanziari e incentiva un percorso virtuoso nella gestione del ciclo dei rifiuti”.

Lo dichiarano i parlamentari del gruppo Mpa- Grande Sicilia.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, che ringraziamo per il lavoro svolto e per l’attenzione costante verso i Comuni. Le somme rese disponibili rappresentano uno strumento concreto per accompagnare chi vive maggiori difficoltà e, nello stesso tempo, premiare chi ha saputo migliorare la qualità del servizio sul territorio.

“Come parlamentari di Grande Sicilia sottolineiamo inoltre la portata di un percorso normativo che ha consentito di ampliare in modo significativo il volume delle risorse disponibili. In particolare il rafforzamento del quadro degli extracosti, reso possibile da una norma già chiusa nella precedente sessione che ha ampliato lo spazio di intervento e accelerato le procedure. Oggi consentiamo di erogare un sostegno davvero significativo, vicino al cento per cento del fabbisogno rilevato, un riconoscimento importante per amministrazioni e cittadini”.

“Restiamo convinti – concludono – che la strada intrapresa sia quella giusta: fornire ai Comuni strumenti certi, premiarne le buone pratiche e costruire un sistema efficiente, equo e sostenibile. Continueremo a seguire da vicino l’applicazione dei provvedimenti affinché le risorse arrivino con rapidità e producano effetti tangibili nelle comunità locali”.





