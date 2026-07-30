La situazione della raccolta dei rifiuti è ormai fuori controllo. Nella giornata di mercoledì 29 luglio, in numerose zone di raccolta, la RAP ha lasciato l’organico a terra, senza effettuare il previsto ritiro. Un episodio che si aggiunge ai continui e ormai intollerabili disservizi che riguardano anche la raccolta del vetro e del cartone, con ritardi e mancate raccolte che stanno mettendo in ginocchio interi quartieri.



Da settimane ricevo decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati. Le strade sono invase dai rifiuti, i cattivi odori sono insopportabili e, in molte aree, proliferano i ratti. Si tratta di una situazione gravissima che rappresenta non solo un problema di decoro urbano, ma anche un concreto rischio per la salute pubblica, aggravato dalle elevate temperature di questi giorni.







È inaccettabile che i cittadini continuino a pagare le tasse per ricevere un servizio così gravemente insufficiente. Palermo non può essere abbandonata in questo modo.

Chiedo all’Assessore all’Ambiente Pietro Alongi e ai vertici della RAP di intervenire con la massima urgenza per ripristinare un servizio efficiente e porre fine a disservizi che si ripetono con una frequenza ormai intollerabile. Non servono più giustificazioni: servono fatti, controlli e una risposta immediata ai cittadini.



Non è accettabile che interi quartieri vengano lasciati tra i rifiuti, mentre i cittadini assistono impotenti al progressivo degrado della città.



Natale Puma



Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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