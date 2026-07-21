Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Nella mattinata di oggi, l’assessore Antonio Giuliano, insieme al responsabile e agli operatori della ditta Ecolandia, che gestisce il servizio di igiene urbana, ha effettuato una serie di controlli mirati nei punti del territorio maggiormente interessati dal fenomeno delle microdiscariche.





L’attività ispettiva si è concentrata in via Regina del Cielo, nei pressi di un frequentato supermercato, via Stazione, via Feudogrande, via Cesare Battisti e via Amendola, aree già monitorate dall’amministrazione comunale perché spesso oggetto di conferimenti illeciti. Nel corso dei controlli sono state aperte e accuratamente setacciate le buste contenenti rifiuti indifferenziati abbandonate in luoghi non autorizzati. L’attività ha consentito di individuare tre soggetti che saranno sanzionati dalla Polizia Locale.





“I controlli di questa mattina confermano che la strada intrapresa è quella giusta – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – Rispetto a qualche mese fa registriamo una diminuzione delle microdiscariche presenti sul territorio, segno che la grande maggioranza dei cittadini ha compreso l’importanza di conferire correttamente i rifiuti e di rispettare l’ambiente. È un risultato che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione. Allo stesso tempo, però, non abbasseremo la guardia: continueremo a effettuare controlli mirati finché anche quella piccola minoranza che ancora non rispetta le regole non cambierà comportamento. Chi continua ad abbandonare i rifiuti danneggia l’intera comunità e sarà individuato e sanzionato”.

L’assessore ribadisce che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di abbandono dei rifiuti, tutelare il decoro urbano e garantire una città sempre più pulita e vivibile.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.