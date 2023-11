Ho provato a fornire un contributo per migliorare il servizio di raccolta, sottoponendo al voto del consiglio un atto di indirizzo che avrebbe impegnato l’amministrazione comunale a fissare orari di raccolta diversi, nelle prime ore del mattino, per ridare decoro all’isolotto di Ortigia e all’intera città, ad avviare un’efficace campagna di informazione sulle modalità e tempi di conferimento, ad esercitare una maggiore attività di contrasto all’inciviltà con l’impiego di telecamere di videosorveglianza e di ispettori ambientali volontari.

L’ODG, pur sostenuto da un nutrito gruppo di consiglieri e ovviamente dal gruppo di Fratelli d’Italia, è stato bocciato, ma l’aula ha avuto modo di raccogliere le promesse dell’amministrazione.

Ora aspettiamo di vedere i fatti; tutti noi cittadini siamo stanchi di vedere la città sporca e indecorosa, e soprattutto il centro storico di Ortigia che dovrebbe essere il fiore all’occhiello.

Mancano 6 mesi all’inizio della prossima stagione estiva, un periodo sufficiente a porre in essere tutte le azioni possibili e necessarie per presentare il centro storico vestito con gli abiti migliori, come si addice ad una grande città.

E noi saremo lì pronti a ricordare quello che abbiamo detto nella seduta del consiglio comunale di ieri, ad inchiodare l’amministrazione comunale dinanzi alle proprie responsabilità.

Ma intanto resta l’assurdo orario di raccolta fino alle 13, che costringe turisti e abitanti ad assistere a vie e viuzze piene di rifiuti e carrellati scoperchiati e maleodoranti.

