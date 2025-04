Un’app “intelligente”, Junker, per supportare i cittadini in una raccolta differenziata sempre più accurata e consentirgli di accedere in un tap a tutti i servizi di igiene urbana. Chiavi virtuali, salvate su smartphone, per identificare l’utenza ad ogni suo conferimento, consentendo un calcolo più equo della tariffa rifiuti. Localizzatori satellitari che monitorano in tempo reale lo stato operativo dei mezzi di raccolta e software potenziati dall’intelligenza artificiale che ottimizzano in automatico i percorsi, riducendo il chilometraggio e le emissioni di CO2. Soluzioni software stand alone, integrabili in qualsiasi sistema, che automatizzano la produzione e l’invio della reportistica richiesta da ARERA.





Sono solo alcune delle soluzioni integrate che, grazie all’ecosistema digitale di DNA Ambiente, stanno innovando la gestione dei rifiuti urbani in oltre 3mila Comuni italiani e che prossimamente verranno presentate a tutti gli operatori siciliani. Per la prima volta, DNA Ambiente, il brand che riunisce cinque delle realtà aziendali più innovative del settore (Ambiente.it, Sartori Ambiente, Arcoda, Junker e HPA), parteciperà infatti a ECOMED, il green expo del Mediterraneo che si svolgerà dal 15 al 17 aprile al SiciliaFiere di Catania.

DNA Ambiente sarà presente allo stand 95-96 nel padiglione C1 insieme ad Urbania, azienda operante nel settore delle forniture di Arredo Urbano, attrezzature per ecologia e impianti di trattamento rifiuti. Allo stand sarà possibile, tra l’altro, approfondire le case history di successo di Junker app in Sicilia, raccolte per l’occasione di un’edizione speciale de “Il Giornale della Differenziata”, e richiedere demo personalizzate.





In presenza sarà inoltre possibile apprezzare tutti i vantaggi di Arco40EVO e ArcoBEAT, i sistemi sviluppati da Sartori Ambiente per la lettura, la georeferenziazione, l’archiviazione e l’invio dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti, e toccare con mano le innovative compostiere digitali Horto, dotate di un QR code per associarle all’utenza e inviare regolarmente, tramite app Junker, l’automonitoraggio al Comune. All’evento sarà poi possibile conoscere le soluzioni ECOS4UTILITY di Ambiente.it per la gestione del Contact Center, dei Centri di Raccolta tramite app, dello sportello online e della tariffazione.





“La Sicilia – sottolineano i CEO di DNA Ambiente – è oggi uno dei territori più promettenti in termini di potenzialità di innovazione nel settore del waste management. La proposta che porteremo a ECOMED si basa su soluzioni flessibili, interoperabili e pienamente compliant alla normativa, che sono sul mercato da oltre 30 anni e che oggi possono accelerare il percorso dell’isola verso una gestione dei rifiuti urbani più efficiente e sostenibile, grazie alla digitalizzazione”.

DNA Ambiente serve oltre 23 milioni di cittadini e gestisce ogni anno 25 milioni di letture di contenitori dotati di TAG UHF, per una più precisa contabilizzazione degli svuotamenti. 1 bolletta Tari su 5 in Italia è calcolata con i suoi software. L’app Junker ha oltre 3 milioni e mezzo di utenti in Italia, di cui 400mila nella sola Sicilia.

Luogo: Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.