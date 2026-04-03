Rifondazione Comunista Palermo: le primarie oggi strumento inadeguato. Non danno voce al bisogno di partecipazione democratica nella costruzione dei processi politici e non favoriscono ascolto e comprensione reciproca.

Il dibattito sulle primarie rischia di porre in ombra ancora una volta i bisogni dei cittadini e le politiche necessarie a soddisfarli. Le forze che si sono riconosciute nel NO al referendum possono rappresentare un’alternativa al governo delle destre solo se non si eludono le ragioni che hanno portato alla vittoria referendaria. Vogliamo concentrarci sulle cose che intendiamo fare e dare ad esse voci e gambe forti.





Vogliamo costruire un punto di vista che valorizzi i processi di partecipazione democratica che hanno portato alla marcia del 7 marzo a Palermo e quelli che hanno animato le piazze contro la guerra e per la giustizia sociale, favorendo la partecipazione giovanile e reso possibile la vittoria del NO al referendum.

Rifondazione Comunista vuole aprire ad un momento di ascolto reciproco e di dialogo con la città, invitando le formazioni sociali, civiche e politiche – con le quali abbiamo condiviso i tanti percorsi della nostra azione politica – per dare vita ad un progetto di città che metta al centro i diritti, la vivibilità, la cura per tutti i cittadini e le cittadine ma soprattutto traduca in idee e azioni di governo cittadino i grandi principi ispiratori che ci hanno portato a marciare contro il genocidio a Gaza; contro le economie di guerra; contro la progressiva soppressione del diritto al dissenso; contro la crisi climatica e i disastri ambientali, contro le spallate alla Costituzione.





Costruiamo insieme una nuova visione per Palermo. Continuiamo a percorrere ancora insieme la strada che può fare di Palermo quel pezzo di Mediterraneo dove il mondo può rigenerarsi.

Barbara Evola e Ramon La Torre – cosegretari Rifondazione Comunista Palermo

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