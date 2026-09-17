Azione a Palermo a sostegno della linea Lagalla, pronto a riconfermare gli attuali Presidenti delle ex municipalizzate. Per Lannino «Serve rispetto per i palermitani, stanchi di un sistema che non funziona e dell’ennesima spartizione di poltrone»

«Questa volta siamo d’accordo con la linea di Lagalla: riconfermare le attuali governance delle partecipate, per non trasformare le nomine nel primo squallido atto della campagna elettorale palermitana», dichiara Roberto Lannino, segretario di Azione a Palermo. «Sarebbe sleale mettere il carro davanti ai buoi, con nomine politiche a fine mandato ed alle porte del voto: la riconferma dei Presidenti – che eviterebbe di “pagare” debiti politici della maggioranza nel totale disinteresse dei cittadini – sarebbe come un atto di rispetto nei confronti dei palermitani. Il futuro modello dei servizi a Palermo lo deciderà il voto del 2027, che auspichiamo possa rimettere in discussione un sistema di servizi che non regge, specialmente su rifiuti e mobilità, né qualitativamente né economicamente».

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