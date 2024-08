E’ stata riparata ed è in funzione dalla tarda mattinata di oggi la TAC in dotazione alla UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) dell’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. E’ stato necessario sostituire alcuni “componenti” arrivati nel fine settimana dalla Francia e già montati. Valutata la natura del guasto, le aziende che curano la manutenzione sono intervenute garantendo in 8 giorni la ripresa degli esami di un’apparecchiatura al servizio, sia per i degenti dell’Ospedale, che per le prestazioni ambulatoriali. Nei primi sei mesi dell’anno sono state eseguite all’Ospedale Madonna dell’Alto 2.476 TAC. (nr)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.