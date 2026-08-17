Il Comune di Riposto rafforza le attività di controllo e vigilanza sul litorale con il progetto ‘Riposto Spiagge Sicure 2026’, finanziato dal Ministero dell’Interno con 25.000 euro e finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle aree litoranee. Il progetto, presentato dal Comune, è stato approvato lo scorso 5 agosto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività prevedono un’intensificazione dei controlli nelle aree maggiormente interessate dalla presenza turistica, con particolare attenzione al litorale delle frazioni marinare, a Torre Archirafi, al Lungomare Edoardo Pantano, alla zona del Porto Turistico ‘Porto dell’Etna’ e alle piazze interessate da eventi e mercati serali. Il dispositivo operativo coinvolgerà l’intero organico della Polizia Locale, coordinato dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, con quattordici agenti impegnati nelle attività di pattugliamento e controllo commerciale e quattro operatori del traffico a supporto della viabilità e della sicurezza nelle aree interessate dagli interventi. Una delle novità del progetto sarà l’acquisto di due biciclette elettriche, che consentiranno agli agenti di raggiungere con maggiore facilità le aree non accessibili ai mezzi a motore. Saranno inoltre acquistate radio portatili e altre dotazioni per supportare le attività di controllo e documentazione dei sequestri. Le attività si concluderanno il 15 ottobre.

“Questo finanziamento rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per garantire maggiore sicurezza e legalità sul nostro territorio – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Abbiamo voluto utilizzare queste risorse per rafforzare concretamente i controlli nelle zone di maggiore afflusso turistico e, allo stesso tempo, dotare la nostra Polizia Locale di nuovi strumenti per operare in maniera più efficace. La tutela del commercio regolare e il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti – prosegue il sindaco – sono fondamentali non soltanto per garantire il rispetto delle regole, ma anche per tutelare quei commercianti e quegli operatori che lavorano correttamente e investono ogni giorno nella propria attività. Le due biciclette elettriche e le nuove dotazioni rappresentano inoltre un investimento che resterà a disposizione della Polizia Locale e che potrà contribuire a rendere più capillare la presenza degli agenti sul territorio”. Il progetto si inserisce nelle azioni dell’amministrazione comunale volte a rafforzare la sicurezza urbana, la tutela del territorio e la vivibilità delle aree maggiormente frequentate. “Questa attività ci permetterà di rendere ancora più capillare la presenza della Polizia Locale sul territorio – aggiunge l’assessore alla Polizia municipale Gino Daidone – In particolare, potremo rafforzare i controlli nelle zone maggiormente frequentate durante la stagione estiva e intervenire con maggiore tempestività nelle aree più difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali. È un’azione importante per contrastare l’abusivismo commerciale, tutelare le attività regolari e garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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