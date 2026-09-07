La memoria di un territorio passa anche da chi sa trasmetterla alle nuove generazioni.

È con questo spirito che, durante la Festa delle Pomelie, in piazza San Pietro a Riposto è stato conferito un importante riconoscimento alla dirigente scolastica dell’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, dottoressa Tiziana D’Anna, per il suo impegno nella valorizzazione e nella trasmissione della cultura agricola e contadina alle nuove generazioni.

Un momento carico di significato all’interno di una manifestazione che nasce dal progetto “Riposto Città delle Pomelie”, ideato e curato da Francesco Chittari, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Riposto e dell’assessorato agli Eventi, Spettacoli e Attività produttive.





La Pomelia, dunque, come elemento di memoria, bellezza e identità, ma anche come punto di partenza per immaginare nuove opportunità per il territorio. Botanica, cultura, arte, artigianato, gusto e musica si sono incontrati in un programma ricco di esposizioni florovivaistiche, laboratori, mostre, installazioni, talk, live painting e concerti. L’ IIS Leonardo sede Mazzei è presente con uno stand dedicato all’ istituto agrario giarrese.

E proprio in questo racconto della città, il riconoscimento alla dirigente D’Anna, assume un valore speciale. Perché custodire la cultura agricola e contadina significa custodire una parte della nostra storia, delle nostre radici e della nostra identità.

La Pomelia non è soltanto un fiore che da generazioni accompagna balconi e giardini di Riposto: è un pezzo del paesaggio e della memoria della nostra comunità.





Grazie alla dirigente Tiziana D’Anna, per il prezioso lavoro svolto e per aver contribuito, attraverso la scuola, a mantenere vivo questo patrimonio e a consegnarlo alle nuove generazioni.

ll riconoscimento alla dirigente D’Anna rappresenta un momento di particolare valore per la comunità scolastica. La scuola, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella tutela della memoria e nella trasmissione alle giovani generazioni del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei saperi che appartengono al territorio.

Attraverso percorsi educativi e culturali, l’ istituzione scolastica promuove quotidianamente la conoscenza delle proprie radici, nella convinzione che conoscere e custodire la propria storia, significhi costruire consapevolmente il proprio futuro.

La consegna del riconoscimento è stata quindi un’occasione significativa per sottolineare il valore di un impegno che unisce scuola, territorio, cultura e memoria, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e il patrimonio della comunità.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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