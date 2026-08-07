Un importante investimento sul personale comunale e sull’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. A Riposto, alla presenza del sindaco Davide Vasta, del Segretario comunale Concetta Puglisi, del dirigente dell’Area del Personale, Orazio Giovanni Vecchio, sono stati sottoscritti i nuovi contratti che prevedono l’incremento dell’orario di lavoro per 64 dipendenti comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.





L’incremento riguarda 51 dipendenti, che passano da 24 a 26 ore settimanali, e 13 dipendenti, che passano da 30 a 32 ore settimanali. L’intervento è stato disposto dopo la delibera della Giunta comunale approvata nei mesi scorsi. La novità più significativa riguarda la natura dell’incremento orario. Se inizialmente si era ipotizzata una misura limitata nel tempo, l’Amministrazione comunale ha scelto di renderla a tempo indeterminato, assumendosi un preciso impegno nei confronti dei lavoratori. La Regione Siciliana, infatti, ha stanziato risorse destinate all’incremento delle ore lavorative, ma il contributo coprirà soltanto una parte della spesa e ha una durata limitata ai prossimi tre anni. Per questo motivo il Comune di Riposto ha deciso non solo di integrare con fondi propri la quota non coperta dal finanziamento regionale, ma anche di garantire la prosecuzione dell’incremento orario oltre il periodo finanziato dalla Regione, trasformandolo in una misura stabile.





Nel dettaglio, il contributo regionale copre circa il 60% del costo complessivo dell’operazione, mentre il restante 40% sarà sostenuto direttamente dal bilancio comunale, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire sulle risorse umane quale elemento strategico per il miglioramento della macchina amministrativa. La delibera prevede infatti un contributo regionale di 64.173,96 euro, mentre il Comune sosterrà con risorse proprie la restante quota pari a 46.529,81 euro. “Oggi manteniamo un impegno importante nei confronti dei nostri dipendenti – dichiara il sindaco Davide Vasta – Abbiamo voluto fare una scelta coraggiosa, andando oltre quanto previsto inizialmente. La Regione ha dato un contributo fondamentale, che ringraziamo, ma come Amministrazione abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore, integrando con risorse comunali la parte non finanziata e rendendo questo incremento orario stabile e a tempo indeterminato.





È una scelta che valorizza il personale, riconosce il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti e, allo stesso tempo, rappresenta un investimento sulla qualità dei servizi che il Comune offre ai cittadini. Un ente più forte passa inevitabilmente da lavoratori messi nelle condizioni di operare con maggiore serenità e con strumenti adeguati. Continueremo a investire sul capitale umano perché crediamo che sia il motore della crescita della nostra amministrazione”.

La sottoscrizione dei nuovi contratti rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dall’Amministrazione comunale per il rafforzamento della struttura organizzativa dell’ente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli uffici e rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della comunità ripostese.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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