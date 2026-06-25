Entra nel vivo la settimana dedicata ai solenni festeggiamenti in onore di San Pietro, Patrono della Città di Riposto, un appuntamento che ogni anno rinnova il profondo legame tra la comunità ripostese e il suo Santo Patrono, intrecciando fede, tradizione, cultura e momenti di aggregazione.

Accanto al ricco programma religioso predisposto dalla Basilica Matrice di San Pietro, l’amministrazione comunale ha promosso una serie di iniziative culturali e di spettacolo pensate per coinvolgere cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione. Il primo appuntamento è in programma sabato 27 giugno alle ore 20.45 in piazza San Pietro con la commedia brillante ‘Amore e pinzimonio’, portata in scena dalla Compagnia Teatrale Jonica con la regia di Giovanna Criscuolo. Domenica 28 giugno, sempre in piazza San Pietro, a partire dalle ore 21, spazio alla musica con il Gran Concerto Bandistico della Filarmonica Jonica-Etnea, presentato da Ruggero Sardo. Un evento che unisce tradizione e contemporaneità e che rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone promosso dal Comune di Riposto.





Particolarmente intenso sarà anche il programma religioso. Dopo il triduo di preparazione che accompagnerà i fedeli fino alla vigilia della festa, sabato 27 giugno alle ore 18.30 si terrà la solenne apertura della Cappella di San Pietro e la traslazione del simulacro del Santo all’altare maggiore. In questa occasione il sindaco, a nome dell’intera cittadinanza, offrirà al Patrono il tradizionale cero votivo che arderà per tutta la durata dei festeggiamenti. Domenica 28 giugno, vigilia della festa e anniversario della dedicazione della Basilica, alle ore 10.30 si svolgerà la tradizionale processione con la Reliquia di San Pietro, che da piazza San Pietro raggiungerà la pescheria cittadina per la benedizione dei pescatori e delle loro attività, a testimonianza dello storico legame tra il Patrono e la marineria ripostese.





Il momento culminante delle celebrazioni sarà lunedì 29 giugno, giorno della solennità di San Pietro. Dopo il pontificale delle ore 10, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, alle ore 20.30 prenderà il via la tradizionale e solenne uscita del simulacro del Santo Patrono, seguita dalla processione per le vie cittadine. Al rientro in piazza San Pietro, il cielo di Riposto si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico che concluderà una delle giornate più sentite dalla comunità.





“La festa di San Pietro rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra identità cittadina – dichiara il sindaco Davide Vasta – È una ricorrenza che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza, coinvolgendo l’intera comunità in un percorso che si rinnova anno dopo anno. Accanto agli appuntamenti religiosi, abbiamo voluto proporre iniziative culturali e di spettacolo capaci di valorizzare il centro storico e offrire occasioni di incontro e partecipazione. Invito cittadini, famiglie e visitatori a vivere intensamente questi giorni, nel rispetto delle nostre tradizioni e con lo spirito di condivisione che da sempre caratterizza la festa del nostro Santo Patrono”.

La città si prepara dunque a vivere una settimana ricca di emozioni, nel segno della devozione a San Pietro e dell’orgoglio per una tradizione che continua a rappresentare uno dei patrimoni più preziosi della comunità ripostese.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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