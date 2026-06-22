Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per l’adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico dei locali destinati alla mensa scolastica del plesso ‘Walt Disney’ di Carruba. L’intervento, finanziato con risorse del Pnrr, consentirà di realizzare spazi più moderni, efficienti e pienamente rispondenti alle esigenze della comunità scolastica. L’opera, del valore complessivo di 525 mila euro, rappresenta un importante investimento e rientra nel più ampio programma di potenziamento dei servizi educativi finalizzato a sostenere il tempo pieno e a migliorare la qualità dell’offerta formativa.





“La consegna dei lavori rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un intervento molto atteso dalla comunità scolastica di Carruba – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Continuiamo a investire con convinzione sulla scuola e sui servizi destinati ai nostri ragazzi, perché crediamo che strutture moderne e funzionali siano fondamentali per garantire una formazione di qualità e rispondere alle esigenze delle famiglie”.





L’intervento prevede l’adeguamento dei locali adibiti a mensa scolastica attraverso opere di natura funzionale, impiantistica e tecnologica, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri e adeguati agli standard richiesti, favorendo così una migliore organizzazione delle attività didattiche e dei servizi connessi. “La scuola rappresenta uno dei pilastri della nostra azione amministrativa – conclude il primo cittadino – e continueremo a lavorare affinché gli studenti di Riposto possano contare su strutture sempre più moderne, sicure e in grado di offrire servizi all’altezza delle aspettative delle famiglie e della comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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