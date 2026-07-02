Per la prima volta nella sua storia il Comune di Riposto si dota di un servizio di trasporto pubblico locale urbano, pensato per collegare il centro cittadino con le frazioni e offrire a residenti e turisti una nuova opportunità di mobilità sostenibile. Da lunedì 7 luglio entrerà infatti in funzione la Navetta Cittadina – City Shuttle, un servizio sperimentale che attraverserà i principali punti di interesse del territorio comunale, collegando il centro di Riposto con Torre Archirafi, Carruba, Archi e le altre aree della città attraverso numerose fermate distribuite lungo il percorso. Il servizio sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.30 alle ore 21, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti quotidiani, ridurre l’utilizzo dell’auto privata e migliorare l’accessibilità ai servizi cittadini. Per favorire la più ampia partecipazione e consentire a cittadini e visitatori di conoscere il nuovo servizio, l’Amministrazione comunale ha previsto un periodo di gratuità. La Navetta Cittadina potrà infatti essere utilizzata gratuitamente da martedì 7 luglio fino al 31 luglio 2026.





A partire dal 1° agosto 2026, il servizio sarà effettuato secondo le tariffe regionali vigenti per il trasporto pubblico locale. Il prezzo del biglietto, che avrà una durata di 90 minuti, sarà pari a 1,40 euro. Il nuovo servizio si articolerà in due linee, Blu e Rossa, entrambe con capolinea in Piazza del Commercio / Falcone. La Linea Blu collegherà il capolinea con il centro cittadino e i principali servizi pubblici, offrendo un collegamento rapido con le aree di maggiore interesse. La Linea Rossa, invece, servirà un percorso più ampio, collegando Piazza del Commercio / Falcone con Largo Bagni, Piazza Matteotti, il Cimitero Est, Carruba, Torre Archirafi e le altre zone del territorio comunale, garantendo un collegamento stabile tra il centro e le frazioni.





Nei giorni scorsi il sindaco Davide Vasta, insieme alla Giunta comunale, ha effettuato un giro di prova della navetta per verificare il percorso e gli aspetti organizzativi prima dell’avvio ufficiale del servizio. “Il 7 luglio sarà una data storica per Riposto – dichiara il sindaco Davide Vasta – Per la prima volta la nostra città potrà contare su un vero servizio di trasporto pubblico locale che metterà in collegamento il centro con tutte le frazioni. È un servizio pensato soprattutto per le persone anziane, per i giovani, per chi non dispone di un mezzo proprio e per i tanti turisti che scelgono Riposto come meta delle proprie vacanze. Sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalla mattina fino alle ore 21, e rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità della nostra comunità”.





La navetta cittadina rappresenta un importante investimento sulla mobilità urbana e sulla qualità della vita, contribuendo a rendere Riposto una città sempre più accessibile, sostenibile e attenta alle esigenze della popolazione e dei visitatori. “Questo risultato – prosegue il primo cittadino – nasce da un lavoro lungo quasi due anni ed è stato possibile grazie a un finanziamento ottenuto dall’Assemblea Regionale Siciliana durante il mio mandato da deputato regionale. Oggi quel percorso si traduce finalmente in un servizio concreto a disposizione dei cittadini. Abbiamo scelto di rendere il servizio gratuito per tutto il mese di luglio, così da permettere a tutti i cittadini di provarlo e prenderne confidenza. Ma siamo convinti che questa navetta diventerà un punto di riferimento per la mobilità urbana della nostra città. Si tratta di una fase sperimentale, ma il nostro obiettivo – conclude Vasta – è già quello di potenziare ulteriormente il servizio con l’introduzione di una seconda navetta, così da aumentare le corse e raggiungere un numero ancora maggiore di quartieri e utenti”.

Il percorso, gli orari e tutte le fermate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Riposto e attraverso i canali ufficiali dell’Ente.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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