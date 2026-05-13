Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento regionale di 1 milione e 500mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico dell’assessorato alle Attività produttive dedicato agli interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali. Le risorse saranno destinate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento della zona P.I.P. della frazione Carruba, in via Malpassoti, dove attualmente operano una dozzina di aziende.





Il progetto prevede una serie di opere strategiche per migliorare infrastrutture e servizi dell’area produttiva, tra cui la realizzazione del nuovo impianto di raccolta delle acque reflue, del depuratore consortile e dell’impianto di smaltimento delle acque bianche, oltre al rifacimento della pubblica illuminazione, delle strade e dei marciapiedi, all’installazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Particolarmente importante l’intervento relativo alla rete fognaria e al depuratore consortile, che consentirà alle aziende presenti nell’area di superare le criticità legate ai costi elevati sostenuti negli anni per lo smaltimento dei reflui attraverso le fosse Imhoff.





“Si tratta di un risultato molto importante per il nostro territorio e per il tessuto produttivo della città – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Questo finanziamento ci permette finalmente di intervenire in maniera concreta su un’area strategica per l’economia locale, migliorando servizi essenziali e rispondendo alle esigenze delle imprese che operano a Carruba.





Tra gli interventi più attesi c’è certamente la realizzazione della rete fognaria e del depuratore consortile, opere che permetteranno alle aziende di superare problematiche che da anni comportano costi molto pesanti per lo smaltimento dei reflui. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere l’area artigianale più moderna, efficiente e attrattiva, creando condizioni migliori per chi investe, lavora e produce nel nostro territorio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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