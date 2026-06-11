Un luogo del cuore per generazioni di ripostesi, un bene storico e architettonico rimasto per troppo tempo nell’abbandono, è pronto a tornare finalmente alla fruizione della città. L’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha disposto un finanziamento complessivo di 390 mila euro per il restauro della chiesa del cimitero comunale di Riposto, una delle testimonianze più significative del patrimonio storico e culturale cittadino. In una prima fase erano stati previsti 195 mila euro, ma a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania è emerso che tale somma sarebbe stata sufficiente esclusivamente per gli interventi di messa in sicurezza.

Grazie al nuovo stanziamento disposto dall’assessorato regionale dei Beni culturali, che porta la dotazione complessiva a quasi 400 mila euro, sarà invece possibile procedere al recupero integrale dell’edificio e restituire alla comunità un bene di straordinario valore storico, architettonico e identitario.





“Finalmente i lavori per il rifacimento della cappella del cimitero di Riposto inizieranno – dichiara il sindaco Davide Vasta – Dopo tre anni di mandato, con un impegno di questa amministrazione non indifferente, siamo riusciti ad ottenere dall’Assessorato regionale ai Beni culturali e grazie ai sopralluoghi della Soprintendenza dei Beni culturali di Catania un cospicuo finanziamento che ci permetterà di rendere di nuovo fruibile la cappella del cimitero. Un bene storico e architettonico della nostra città, tra l’altro molto amato dai ripostesi e utilizzato per diverse manifestazioni che si svolgono con le parrocchie. In campagna elettorale molti cittadini ci avevano chiesto di ridare nuova vita a questo luogo e siamo felici di esserci riusciti”.





L’intervento sarà curato dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania e rappresenta un passo decisivo per riportare alla luce un edificio che, oltre al suo valore architettonico, custodisce una parte importante della memoria collettiva della città di Riposto. “A seguito di un sopralluogo della Soprintendenza dei Beni culturali di Catania, trattandosi di un bene culturale – l’assessore comunale ai Beni Culturali, Carmelo D’Urso – ci si è resi conto che la cifra stanziata in prima battuta sarebbe stata sufficiente soltanto alla messa in sicurezza e non alla piena fruibilità di questo bene.





Grazie a questo ulteriore finanziamento concesso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali, che porta la somma complessiva a quasi 400mila euro, potremo recuperare integralmente questo luogo che rappresenta uno dei punti cardine del nostro cimitero comunale e un luogo particolarmente caro ai ripostesi. Ringrazio pertanto l’assessore regionale dei Beni culturali Francesco Scarpinato e il capo di Gabinetto dell’assessorato Alberto Cardillo per avere consentito alla nostra comunità di poter tornare ad usufruire di questo importante bene”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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