Si terrà domani mattina, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 9.30, nel Porto Turistico ‘Marina di Riposto – Porto dell’Etna’, la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, promossa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata nazionale del mare, sarà dedicata in particolare agli studenti delle scuole del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare, delle tradizioni marinare e della nautica, promuovendo al contempo il rispetto e la tutela dell’ambiente marino.





Nel corso della mattinata sono previste attività didattiche e dimostrative, tra cui la visita all’Istituto Nautico ‘Luigi Rizzo’ e momenti di approfondimento dedicati al mondo del mare, grazie alla disponibilità e al contributo della dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’ di Giarre e Riposto, Rosalba Mingiardi, e dei soci e dei volontari della Lega Navale Italiana.





Saranno presenti, tra gli altri, il comandante della Capitaneria di Porto di Riposto, Tenente di Vascello Arturo Laudato, il sindaco di Riposto, Davide Vasta, l’assessore al Mare, Carmelo D’Urso, e il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri, a testimonianza dell’impegno condiviso delle istituzioni nella promozione della cultura marittima e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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