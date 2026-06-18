Importante risultato per il Comune di Riposto, che ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni e 500 mila euro destinato al completamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Torre Archirafi e la Strada Statale 114, in prossimità dello svincolo autostradale di Giarre. L’opera rientra nell’ambito degli interventi infrastrutturali previsti per le Zone Economiche Speciali (Zes).





Le risorse consentiranno di completare il progetto originario, superando le criticità emerse in corso d’opera e legate a situazioni imprevedibili rispetto alla progettazione iniziale. Il finanziamento scongiura il rischio che l’infrastruttura potesse essere realizzata solo parzialmente, garantendone invece la piena funzionalità secondo quanto programmato.





“Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante risultato – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Dietro questo finanziamento c’è stato un grande lavoro svolto dai nostri uffici comunali e un’importante attività istituzionale portata avanti dalle diverse componenti politiche della nostra amministrazione, che si sono attivate presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per reperire le somme necessarie al completamento dell’opera. Ringrazio la struttura della Zes, il commissario e tutte le persone che hanno collaborato con noi. Si tratta di un risultato fondamentale, perché senza queste risorse la strada non avrebbe potuto essere completata così come era stata concepita”.





L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica per la viabilità e lo sviluppo economico del territorio, migliorando i collegamenti tra Riposto, Torre Archirafi e la rete autostradale e rafforzando l’attrattività dell’area nell’ambito delle opportunità offerte dalle Zone Economiche Speciali. “Nel frattempo – prosegue il primo cittadino – abbiamo partecipato a un ulteriore bando pubblicato dalla Zes per finanziare alcune opere non previste nel progetto originario, come l’illuminazione pubblica e la segnaletica stradale. L’amministrazione comunale ha predisposto un apposito progetto esecutivo e auspichiamo di poter ottenere anche queste ulteriori risorse, così da consegnare al territorio – conclude – un’infrastruttura moderna, sicura e pienamente efficiente”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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