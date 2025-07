Il Comune di Riposto ospiterà, dal 17 al 19 luglio, in piazza Scarcella a Torre Archirafi, la mostra ‘HeArt of Gaza – L’arte dei bambini dal genocidio’. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, si svolgerà ogni sera dalle ore 19.00 alle 23.00 e porterà in esposizione 40 disegni realizzati dai bambini di Gaza durante la guerra, all’interno della “Tenda degli Artisti”, progetto ideato da Mohammed Timraz, con il contributo dell’illustratrice irlandese Féile Butler. In quelle opere, nate nel contesto drammatico della tendopoli, tra dolore e distruzione, si esprime con forza il desiderio di raccontare l’indicibile: le macerie, la fame, il rumore dei bombardamenti, la perdita degli affetti, ma anche la speranza, la luce dei colori, la tenacia dell’immaginazione infantile. Durante l’esposizione sarà possibile visionare e acquistare alcune riproduzioni: le offerte saranno devolute interamente al progetto ‘We Are Not Alone’ dello stesso Timraz, in sostegno all’infanzia palestinese. La città di Riposto, già nei mesi scorsi, ha voluto esprimere in modo chiaro e condiviso la propria posizione su quanto sta accadendo in Palestina. Su proposta del Consiglio comunale, che lo ha votato all’unanimità, il sindaco Davide Vasta ha esposto sulla facciata del palazzo municipale la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico per affermare un principio: quello della solidarietà verso le vittime innocenti, della pace come diritto universale, del dovere di prendere posizione contro ogni forma di violenza e oppressione.

“Accogliere questa mostra – spiega il sindaco Davide Vasta – è per noi un atto di responsabilità e coscienza. HeArt of Gaza è un grido muto ma potente che arriva dai più piccoli, dagli ultimi. Riposto è una città che vuole educare alla pace, alla giustizia, al rispetto dei diritti umani. E questo evento rappresenta, anche per noi adulti, una preziosa lezione di umanità”.

All’interno della manifestazione, sabato 19 luglio, si terrà un momento teatrale di grande intensità emotiva: l’associazione Sicania Nicuzza proporrà un estratto dello spettacolo ‘Li disigni di li picciriddi di Gaza’, con testo in lingua aulica siciliana di Alessio Patti, interpretazione di Giada Circonciso, musiche e canti eseguiti da Nicoletta Nicotra, regia di Cinzia Caminiti e video a cura di Gianni Nicotra. Un’opera di teatro civile che unisce denuncia e poesia, capace di dare corpo e voce all’angoscia e al coraggio dei più piccoli. Un viaggio nel dolore che diventa testimonianza, e nell’arte che diventa resistenza. “Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché crediamo che il dolore non vada solo compreso, ma condiviso – dichiara l’assessore agli Eventi Davide Palermo – E perché ogni gesto artistico, ogni parola, ogni immagine possono essere strumenti potenti contro l’indifferenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e invito tutti a partecipare”.









Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

