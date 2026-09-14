Riposto si prepara a vivere una nuova giornata all’insegna della vela e del mare con la XIX edizione della ‘Etna Sea Race’, in programma domenica 20 settembre, importante appuntamento organizzato dalla Lega Navale Italiana ripostese, con il patrocinio del Comune di Riposto e della Federazione Italiana Vela. La regata, con partenza e arrivo nelle acque antistanti il Porto dell’Etna Marina di Riposto, si snoderà lungo la costa fino a Taormina. Alla competizione sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela.





Il programma prenderà il via già sabato 19 settembre, con l’arrivo delle imbarcazioni a Riposto e l’ospitalità presso il Marina di Riposto. La giornata di domenica inizierà alle 10 con il raduno al Molo Centrale del porto di Riposto, seguito alle 10.30 dal briefing e alle 11 dall’uscita delle imbarcazioni. Alle 11.30 prevista la partenza della regata. La cerimonia di premiazione si terrà alle 18.30, alla presenza delle autorità, al Palazzo Vigo di Torre Archirafi. Quest’anno il Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana di Riposto ha inoltre voluto legare alla competizione un riconoscimento dal particolare valore simbolico: il Premio Memorial ‘Franz Urzí’, che sarà assegnato alla Barca della Legalità della Lega Navale Italiana che arriverà per prima.





Il premio nasce per ricordare Franz Urzí, socio e amico della Lega Navale Italiana di Riposto, e per mantenere vivo il suo legame con l’associazione e con i valori che essa promuove attraverso la cultura del mare, lo sport e la partecipazione. “L’Etna Sea Race è ormai un appuntamento importante per la nostra Sezione e per tutto il territorio – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri – È una manifestazione che unisce la passione per la vela, la valorizzazione del nostro mare e la capacità di Riposto di accogliere equipaggi e appassionati. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere un significato ancora più speciale attraverso il Memorial ‘Franz Urzí’. Franz era un nostro socio e soprattutto un amico della Lega Navale: dedicargli questo premio significa ricordarlo attraverso ciò che amava e attraverso una manifestazione nella quale la nostra comunità si ritrova. Sarà una giornata di sport, amicizia e mare, nel segno della vela e dei valori della Lega Navale”. La XIX Etna Sea Race si conferma non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un momento di promozione del territorio e di valorizzazione del rapporto tra Riposto e il mare.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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