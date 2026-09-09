Una richiesta di audizione urgente in IV Commissione Ambiente, Territorio dell’Assemblea regionale siciliana per il Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Direttore generale del Dipartimento regionale per l’ambiente, per fare il punto sull’assenza di interventi da parte del Comune di Riposto nel ripristino e nella messa in sicurezza del lungomare Pantano.

L’ha chiesta con urgenza il deputato regionale del Mpa, Santo Primavera che, già lo scorso 16 luglio, con apposita interrogazione parlamentare, aveva sollevato precisi chiarimenti in ordine a urgenti interventi volti a fronteggiare i danni provocati al molo foraneo e al lungomare Pantano nel comune di Riposto dal passaggio del Ciclone Harry nel gennaio 2026”.





L’obiettivo è spingere i vertici dei due dipartimenti a riferire dettagliatamente sullo stato delle iniziative del Comune in itinere, sui tempi previsti per l’avvio e il completamento delle opere e, soprattutto, sulle ragioni dell’impasse registrato finora. Nonostante l’Ordinanza regionale n.49 del 22 aprile scorso abbia formalizzato un’assegnazione di 1.674.046,09 euro al Comune di Riposto, disposta nell’ambito del primo Piano degli Interventi di somma urgenza, il tratto di lungomare ripostese continua a rimanere escluso dalle opere necessarie ad evitare ulteriori danni. Nel frattempo, lo stato dei luoghi continua a deteriorarsi.

Con marciapiedi e sede stradale parzialmente collassati, la zona rappresenta un pericolo concreto e costante per la pubblica incolumità. Un quadro di estrema fragilità stradale e strutturale destinato ad aggravarsi rapidamente con l’approssimarsi della stagione autunnale, che rischia di esporre le infrastrutture già compromesse a nuove mareggiate e l’inarrestabile azione erosiva del mare. “Appare necessario – sottolinea il deputato Santo Primavera – acquisire elementi conoscitivi aggiornati e puntuali circa lo stato di attuazione degli interventi di somma urgenza in capo al Comune destinati al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto di costa interessato”. L’audizione parlamentare servirà ad avviare controlli sul se e quando i cantieri potranno finalmente partire per mettere in sicurezza Riposto prima dell’arrivo delle piogge.

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