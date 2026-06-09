Un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli, alle famiglie e all’inclusione. Nel prossimo fine settimana il Comune di Riposto inaugurerà due nuove aree giochi realizzate in città, con l’obiettivo di ampliare gli spazi di aggregazione e socialità a disposizione dei bambini. Il primo appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle ore 19.30 con l’inaugurazione dell’area giochi inclusiva di Piazza Padre Pio. Uno spazio progettato per consentire a tutti i bambini di vivere momenti di svago e condivisione, senza barriere e in piena sicurezza. Il secondo taglio del nastro si svolgerà invece domenica 14 giugno alle ore 19.30 nella frazione di Archi, nel quartiere San Francesco. Entrambi gli eventi saranno accompagnati da momenti di animazione, mascotte e attività dedicate ai bambini, trasformando le inaugurazioni in due occasioni di festa aperte a tutta la cittadinanza.





“Continuiamo a investire nei luoghi della socialità e dell’incontro – dichiara il sindaco Davide Vasta – perché crediamo che una città attenta alle famiglie debba partire proprio dai bambini. Queste nuove aree giochi rappresentano spazi di crescita, inclusione e condivisione che restituiamo alla comunità. Invito tutte le famiglie a partecipare a queste due giornate di festa che rappresentano un momento importante per la nostra città”. Con le due nuove strutture, il Comune prosegue il percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, rafforzando la rete dei luoghi dedicati all’infanzia e alla vita di comunità nei diversi quartieri del territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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