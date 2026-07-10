A pochi giorni dall’avvio, in via sperimentale, del nuovo servizio di trasporto pubblico locale, l’amministrazione comunale di Riposto annuncia un nuovo finanziamento di 236 mila euro, destinato al potenziamento del servizio di mobilità urbana, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) 2024-2028. Le risorse consentiranno di compiere un ulteriore salto di qualità rispetto al servizio appena attivato, incrementando le corse e migliorando la rete del trasporto pubblico cittadino grazie all’acquisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale e alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento.





Nello specifico, il piano predisposto dal Comune di Riposto prevede l’acquisto di due autobus elettrici, la realizzazione di tre stazioni di ricarica e l’installazione di 21 pensiline nelle aree di fermata dedicate, per un investimento complessivo di circa 238 mila euro, sostanzialmente coperto dal finanziamento ottenuto. L’assegnazione delle risorse rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso avviato dall’amministrazione comunale sul fronte della mobilità sostenibile e arriva proprio mentre la Navetta Cittadina, attivata in via sperimentale, sta iniziando a collegare il centro cittadino con le frazioni, offrendo ai cittadini e ai visitatori un nuovo servizio di trasporto pubblico.





“Avevamo detto che il servizio di trasporto urbano non sarebbe stato un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di crescita – dichiara il sindaco Davide Vasta – Questo finanziamento ci consentirà di guardare già al futuro, aumentando il numero delle corse, migliorando il servizio e dotando Riposto di mezzi completamente elettrici e di infrastrutture moderne. È un risultato importante che conferma la bontà della scelta di avviare per la prima volta il trasporto pubblico locale nella nostra città. Vogliamo costruire un sistema sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini – conclude il primo cittadino – capace di collegare in maniera sempre più capillare il centro urbano con le frazioni e di offrire un servizio all’altezza di una città moderna e a vocazione turistica”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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