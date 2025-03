In occasione della Giornata internazionale della donna, l’A.S.D. Atheneo Athletic Club organizza, con il patrocinio del Comune di Riposto, un corso di difesa personale femminile. Le iscrizioni al corso, che durerà tre mesi, si apriranno sabato 8 marzo e si chiuderanno giovedì 3 aprile. Prevista una quota agevolata per la partecipazione pari a 15 euro, comprensiva di quota assicurativa. “Aiutare le donne ad acquisire alcune tecniche basilari, ma fondamentali, può contribuire a dar loro maggiore sicurezza e consapevolezza – spiega il sindaco Davide Vasta – La prevenzione e anche l’atteggiamento che si assume in situazioni critiche possono aiutare a fronteggiare un’azione violenta. Il nostro auspicio è che le donne che parteciperanno a questo corso – conclude il primo cittadino – possano consolidare la fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità”.





“Ringrazio l’Atheneo Athletic Club Asd per essersi resi disponibili ad organizzare in occasione della Festa della Donna un’iniziativa davvero significativa – dichiara Chiara Longo assessore alle Pari Opportunità – L’intento è di dare l’opportunità di imparare non solo a proteggere sé stessi, ma anche di sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria sicurezza. Un’opportunità per rafforzare l’autonomia e il coraggio, celebrando al contempo il valore e la forza femminile in modo concreto e pratico. Un’iniziativa che va oltre il simbolico e diventa un vero e proprio strumento di empowerment. La Festa della Donna non è solo una celebrazione, ma un impegno quotidiano – conclude – a riconoscere, rispettare e valorizzare la forza, la bellezza e il talento delle donne in ogni angolo del mondo”.





Le lezioni, tenute dal maestro Salvatore Grasso, si terranno nella palestra della scuola Pirandello. “Il corso è aperto alle donne di tutte le età unite dall’obiettivo di apprendere le basi degli strumenti necessari per fronteggiare situazioni di pericolo in modo efficace e sicuro, sia sotto l’aspetto fisico che psicologico – spiega la presidente dell’Asd, – In un momento in cui la società presenta numerose criticità per la sicurezza individuale torna utile conoscere le strategie per sottrarsi a eventuali aggressioni”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.