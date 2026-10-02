Il Comune di Riposto ha ottenuto un nuovo importante finanziamento regionale per la riqualificazione degli spazi scolastici. Su 24 scuole finanziate sono tre gli interventi ammessi e finanziati nel comune marinaro, per un investimento complessivo di 1.050.000 euro, nell’ambito dell’avviso pubblico dell’assessorato regionale dell’Istruzione dedicato al potenziamento e al miglioramento degli ambienti scolastici e formativi. Un risultato di particolare rilievo anche per il posizionamento ottenuto dal Comune: il progetto relativo al plesso Immacolata si è classificato al primo posto della graduatoria, ottenendo un finanziamento di 293 mila euro per la riqualificazione dell’area sportiva esterna. A questo intervento si aggiungono i 57 mila euro destinati alla sala mensa dello stesso plesso, anch’essi interamente finanziati. Gli altri due interventi, entrambi da 350 mila euro, riguardano il plesso Pirandello di via Mattarella e il plesso Quasimodo di via Mario Carbonaro.





Nel dettaglio, alla Pirandello e alla Quasimodo i finanziamenti consentiranno di intervenire sull’area sportiva all’aperto, con opere di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche e sistemazione degli spazi esterni. “È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma la bontà del lavoro che stiamo portando avanti per le nostre scuole – dichiara il sindaco Davide Vasta – Essere primi in graduatoria con il progetto per l’Immacolata e ottenere complessivamente oltre 1 milione di euro significa poter intervenire concretamente su tre plessi e migliorare gli spazi che ogni giorno vengono vissuti dai nostri ragazzi. Investire nelle scuole significa investire nella sicurezza, nell’accessibilità, nello sport e nella qualità della vita dei nostri bambini e dei nostri giovani. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale per l’ottimo lavoro svolto nonostante l’enorme carico di lavoro a cui sono sottoposti. Continueremo a lavorare – conclude – per intercettare tutte le opportunità di finanziamento disponibili e per rendere le nostre scuole sempre più moderne, funzionali e accoglienti”.





Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente del Consiglio comunale Nella Casabella. “L’importante risultato raggiunto testimonia l’attenzione concreta rivolta al nostro territorio e alle esigenze delle nostre comunità scolastiche – dichiara la presidente – L’attenzione dimostrata dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano e dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino, unitamente al lavoro svolto dagli uffici comunali, dalle strutture regionali e dagli uffici competenti, ha consentito di trasformare esigenze e progettualità in interventi concreti a beneficio dei nostri istituti scolastici. Come presidente del Consiglio comunale considero questo risultato motivo di particolare orgoglio, perché rappresenta un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e sulla qualità degli spazi nei quali ogni giorno studiano e crescono. È attraverso una collaborazione istituzionale efficace e attraverso la capacità di intercettare risorse e opportunità – conclude – che possiamo continuare a dare risposte concrete alla nostra città”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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