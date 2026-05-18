Il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento regionale di 20 mila euro nell’ambito dell’avviso ‘La Sicilia che piace’ per la realizzazione del progetto ‘Weekend della Pomelia’, iniziativa promossa dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Riposto e finalizzata alla valorizzazione della Pomelia quale elemento identitario del territorio cittadino. Il progetto ‘Riposto Città della Pomelia – Festival, ricerca e sviluppo di filiera botanica’ nasce con l’obiettivo di trasformare la storica Festa della Pomelia in un modello contemporaneo di valorizzazione culturale, turistica e produttiva, capace di integrare paesaggio, identità urbana e sviluppo economico locale.

Prevista la realizzazione di un evento articolato in due giornate con mercato florovivaistico, laboratori dedicati al taleaggio, mostre fotografiche storiche, talk divulgativi e installazioni urbane, tra cui ‘La Grande Pomelia’, struttura scenografica destinata a diventare elemento simbolico e fotografico della città.





“Questo finanziamento rappresenta un importante riconoscimento per la nostra città e per la visione di sviluppo che stiamo costruendo attorno alla valorizzazione delle nostre identità territoriali – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – La Pomelia non è soltanto un fiore ornamentale, ma un simbolo che racconta il rapporto profondo tra Riposto, il paesaggio mediterraneo e la memoria collettiva della nostra comunità.





Attraverso questo progetto vogliamo rafforzare l’attrattività della città e promuovere nuove opportunità di crescita culturale ed economica’. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione urbana e turistica orientata alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione delle eccellenze identitarie del territorio ionico-etneo. “Con questo progetto intendiamo rilanciare la storica Festa della Pomelia in chiave innovativa e contemporanea – afferma l’assessore alle Attività Produttive Davide Palermo – L’obiettivo è costruire un format capace di valorizzare il comparto florovivaistico, il sistema artigianale e le produzioni locali, creando al tempo stesso un evento identitario in grado di attrarre visitatori anche al di fuori della stagione estiva. Il finanziamento ottenuto rappresenta un primo passo importante verso la costruzione di un vero brand territoriale legato alla Pomelia”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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