Sono in fase di conclusione su tutto il territorio comunale di Riposto gli interventi di realizzazione e manutenzione delle fasce tagliafuoco programmati dall’amministrazione comunale in vista delle alte temperature estive e del conseguente aumento del rischio incendi. Le attività hanno interessato diverse aree del territorio e rientrano nel piano di prevenzione predisposto dal Comune per ridurre il pericolo di propagazione delle fiamme e garantire maggiori condizioni di sicurezza per cittadini, abitazioni, infrastrutture e aree verdi.





Parallelamente agli interventi effettuati dal Comune, l’ente richiama l’attenzione dei proprietari di terreni privati sull’obbligo di rispettare quanto previsto dall’ordinanza sindacale in materia di prevenzione incendi, provvedendo alla pulizia delle aree di propria competenza mediante la rimozione di erbacce, sterpaglie, vegetazione secca e di ogni altro materiale facilmente infiammabile. “La prevenzione degli incendi rappresenta una delle priorità di questo periodo dell’anno – dichiara il sindaco Davide Vasta – Come amministrazione stiamo intervenendo in maniera capillare su tutto il territorio comunale, ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini. Il rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza non è soltanto un obbligo, ma un gesto di responsabilità verso l’intera comunità. Proteggere il territorio significa tutelare l’ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio pubblico e privato”.





L’amministrazione comunale invita pertanto tutti i cittadini a collaborare e a segnalare eventuali situazioni di potenziale pericolo, contribuendo così a rafforzare le attività di prevenzione e tutela del territorio durante i mesi estivi. “Ogni anno il rischio incendi aumenta con l’arrivo delle alte temperature – sottolinea l’assessore alla Protezione civile Carmelo D’Urso – Per questo motivo stiamo monitorando costantemente il territorio e intervenendo nelle aree maggiormente esposte. Rivolgiamo un appello a tutti i proprietari di terreni affinché effettuino tempestivamente gli interventi di pulizia previsti dalla normativa. La prevenzione è lo strumento più efficace per ridurre i rischi e salvaguardare il territorio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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