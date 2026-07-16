Si è concluso con una suggestiva veleggiata il progetto ‘I Guardiani del Mare II – Per mare di legalità’, inserito nell’iniziativa ‘Battiti di Legalità’ promossa dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) di Acireale insieme alla Lega Navale Italiana di Riposto.





L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa nazionale tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e la Lega Navale Italiana, ha coinvolto minori e giovani adulti in un articolato percorso educativo dedicato alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla tutela dell’ambiente, al rispetto delle diversità e alla crescita personale. Dopo settimane di incontri, laboratori, testimonianze e attività formative, la giornata conclusiva ha rappresentato il momento di restituzione dell’intero percorso: una navigazione condivisa che ha permesso ai ragazzi e ai tutor di vivere concretamente i valori della collaborazione, della fiducia reciproca e del rispetto delle regole, principi che caratterizzano tanto la vita in mare quanto quella in comunità.





Tra i protagonisti del progetto anche la Lega Navale Italiana di Riposto, grazie all’impegno della socia Grazia Russo, educatrice, artista e tutor d’aula, che ha coordinato il laboratorio creativo ‘Oltre il colore’, culminato nella realizzazione di una grande opera composta da sei tele dedicate all’educazione ambientale. “Ieri si è concluso il percorso de ‘I Guardiani del Mare’, nell’ambito del progetto Ussm ‘Battiti di Legalità’, un’esperienza che ha saputo unire educazione, mare e crescita personale – ha dichiarato Grazia Russo – Il mare ci ha accolti con la sua calma, accompagnati da una leggera brezza: le condizioni ideali per salpare, ma anche il simbolo di un cammino vissuto insieme. La barca a vela è una scuola di vita racchiusa in pochi metri di legno e vetroresina.





Per far gonfiare le vele serve il contributo di tutti. C’è chi tiene il timone, chi regola le scotte, chi impara a leggere il vento. Esiste una responsabilità condivisa. Ogni cima tirata o lasciata andare influisce sul viaggio dell’intero equipaggio. Guardare la terraferma allontanarsi aiuta a ridimensionare i problemi e a guardare il futuro con occhi più limpidi. Fuori dal porto, le etichette svaniscono. Conta solo il vento, il mare e il presente. Buon vento, ragazzi!”.





Il presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri, ha espresso soddisfazione per il percorso svolto e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. “Desidero ringraziare l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Acireale per aver condiviso con noi questo importante progetto – ha detto Ballistreri -Il mare si è confermato uno straordinario strumento educativo, capace di trasmettere responsabilità, rispetto delle regole, collaborazione e fiducia. Un grazie particolare va ai nostri soci Giovanni Musmeci, Filippo Tati, Giuseppe Caponnetto, Alfio Granata ed Emanuele Romano, che con grande disponibilità e spirito di servizio hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza, mettendo a disposizione tempo, competenze e passione. Il mio ringraziamento si estende anche a tutti gli educatori, ai tutor e ai professionisti che hanno seguito il percorso formativo e di rieducazione, contribuendo a offrire ai partecipanti un’opportunità concreta di crescita personale. Ai ragazzi – ha concluso – auguro che questa esperienza possa rappresentare un nuovo punto di partenza e che il vento favorevole incontrato in questi giorni continui ad accompagnarli anche nel loro percorso di vita”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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