Il comune di Riposto si è colorato virtualmente di giallo, che oltre ad essere il colore della luce è il colore dedicato all’endometriosi.

L’ amministrazione comunale su richiesta dell’associazione Rinascendo, guidata da Angela Leonardi, da anni affetta da endometriosi e che dalla malattia ha trovato la forza per dedicarsi al volontariato fondando la “Casa del sollievo” per garantire il diritto alla salute a donne affette da tale patologia, ha inaugurato una panchina gialla, nella centralissima via Duca del mare, zona antistante l’ ITN, per dare luce ad una malattia spesse volte definita invisibile, ma che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne dai 25 ai 35 anni. Una panchina che si distingue per il colore giallo vivace, per attirare l’attenzione, sensibilizzare e fare conoscere la malattia.

L’ associazione Rinascendo ha per l’occasione, organizzato, con il gratuito patrocinio degli assessorati alle Politiche sociali e Cultura del Comune di Riposto, in collaborazione con l’I.I.S Riposto e la locale LNI , una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’endometriosi, dal titolo “Stop al silenzio parliamo di endometriosi”, rivolta agli studenti dell’ I.I.S di Riposto ed ospitata all’ interno dell’ aula magna di via Pio La Torre, grazie alla sensibilità ed ospitalità della dirigente scolastica Rosalba Mingiardi, oggi rappresentata dalla sua vice Giovanna Oliveri e dalla referente alla salute Salvatrice Tomarchio.

L’ associazione “Rinascendo” lotta per il diritto alla salute e si occupa dell’ascolto e tutela delle donne affette da patologie invalidanti, come l’endometriosi, e sostiene le vittime di violenza.

Una giornata toccante ed emozionante che ha dato voce alle tantissime donne affette da endometriosi, che hanno raccontato, con le loro dirette testimonianze, le loro sofferenze legate alla patologia. La manifestazione è stata impreziosita dalle relazioni dei ginecologi Antonino Papotto che ha focalizzato il suo intervento sul problema clinico sociale dell’endometriosi; mentre la dott.ssa Serafina Strano ha trattato il tema importantissimo della prevenzione, distribuendo alle studentesse un utile vademecum. L’ aspetto psicologico legato alla malattia a è stato trattato dalla psicologa, Angela Leonardi.

Le relazioni mediche sono state intervallate dalle esibizioni canore e musicali della violinista soprano Sarah Ricca, della cantante affetta da endometriosi, Rossella Luna e dalla talentuosa Giada Castorina. Tante le associazioni coinvolte dalla Fidapa alla sezione di Riposto di LNI, che ha sostenuto l’iniziativa ospitando a bordo di Lady Marianna, addobbata di giallo, ormeggiata al Marina di Riposto, per una foto, le malate di endometriosi, promettendo loro di dedicare una giornata di vela e salute, utile tandem da sempre sostenuto da LNI, come ha precisato il presidente emerito Giuseppe Pulvirenti, a bordo dell’unità navale nella prossima primavera, come ha anticipato, il presidente Giuseppe Ballistreri. Uno scatto che ha ritratto tante forze del territorio unite sinergicamente per gridare il loro stop all’ endometriosi.

All’ incontro odierno hanno partecipato il sindaco Davide Vasta, gli assessori Elisa Torrisi e Davide Palermo, i consiglieri: Salvuccio Leotta, Sara Siliato, Orazio Virgitto, Lucilla Auditore ed il presidente del Consiglio Nella Casabella, forti ed unanimi nel sostenere a Riposto la collaborazione con l’ associazione Rinascendo per la creazione di un ambulatorio medico solidale e di sostegno psicologico.

Tante le autorità presenti come Don Marco Catalano che ha benedetto la panchina e ha ricordato che non si può rimanere impassibili davanti a tanto dolore e sofferenza. Presente il comandante della locale Guardia costiera il T.V Diletta Volpe e il direttore del Porto Marina di Riposto Leo Biasi.

Il sindaco Davide Vasta si è detto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa e ha ribadito la sua grande apertura nei confronti delle associazioni del territorio che affrontano tematiche relative alla salute, di grande interesse come l’endometriosi e tante altre patologie. L’ Amministrazione ha voluto dedicare proprio un angolo della città con le panchine ed una pianta d’ ulivo per riflettere sulle tantissime problematiche che affliggono il genere umano. L’ assessore Torrisi ha poi sottolineato che davanti ad una malattia cosi diffusa non si poteva rimanere insensibili e ha scelto di colorare di giallo per un giorno Riposto. La presidente Leonardi di Rinascendo ha ringraziato tutti soprattutto i suoi volontari per avere dato forza alla manifestazione che ha trasmesso alle giovani generazioni la consapevolezza di una malattia e ha ribadito l’ importanza del dono e dell’ amore verso il prossimo.

