Domenica 12 luglio, a partire dalle 8:00, il lungomare di Riposto, in direzione Torre Archirafi, ospiterà la diciottesima edizione di “Nuota con noi”, la storica manifestazione amatoriale di nuoto in acque libere organizzata dall’Associazione L.I.F.E.. L’evento, ormai appuntamento consolidato dell’estate sportiva siciliana, riunisce ogni anno atleti con e senza disabilità, famiglie, volontari e appassionati del mare, trasformando la costa jonica in un grande spazio di sport, inclusione e partecipazione.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) e il Centro Sportivo Italiano (CSI), con il patrocinio del Comune di Riposto e il sostegno di numerosi partner che, nel tempo, hanno contribuito a far crescere l’iniziativa.





«Nuota con noi è un evento che racconta la bellezza dello sport quando diventa incontro, condivisione e opportunità per tutti – afferma Martino Florio, presidente dell’Associazione L.I.F.E. – Ogni edizione conferma che il mare può essere un luogo di libertà e di uguaglianza, dove ciascuno trova il proprio spazio e la propria sfida personale».

Nell’ambito della stessa manifestazione, si svolgerà anche un appuntamento ufficiale di rilievo regionale: la seconda tappa del Campionato Regionale FINP in acque libere, dedicata agli atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia. Le gare prevedono tre percorsi – 500, 1500 e 3000 metri – suddivisi per categorie e fasce d’età. Per partecipare è necessario presentare un documento d’identità valido; gli atleti FIN e CSI devono essere in possesso di tessera societaria o certificato agonistico.

La giornata si concluderà con le premiazioni ufficiali e la consegna di gadget e riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor, a coronamento di un evento che unisce sport, impegno civile e comunità.

Luogo: Riposto

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