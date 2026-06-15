Sono in corso gli ultimi adempimenti necessari per la riattivazione della postazione del servizio di emergenza-urgenza 118 in regime h24 a Riposto. L’ambulanza potrebbe tornare operativa entro la fine del mese, restituendo al territorio un presidio ritenuto fondamentale per la tutela della salute dei cittadini.

A confermare l’imminente ripristino del servizio è la nota con la quale la Seus ha avviato le procedure per garantire la copertura continuativa della postazione di Riposto, in attuazione delle indicazioni dell’assessorato regionale della Salute e con l’obiettivo di assicurare una capillare assistenza sanitaria territoriale.





Sin dal gennaio scorso, il sindaco di Riposto Davide Vasta aveva espresso forte preoccupazione per la soppressione dell’ambulanza operativa sul territorio, definendo “grave e inaccettabile” la decisione per un comprensorio densamente popolato e privo di un adeguato presidio ospedaliero. Una posizione condivisa anche dai sindaci del distretto sanitario, che avevano avviato un’interlocuzione con le istituzioni competenti per ottenere il ripristino del servizio. In seguito, erano giunte rassicurazioni circa il ripristino del servizio entro l’estate.





“Apprendiamo con soddisfazione che si stanno completando gli ultimi adempimenti necessari per la riattivazione del servizio e che, presumibilmente, entro la fine del mese l’ambulanza h24 potrà tornare operativa a Riposto – dichiara il sindaco Davide Vasta – Si tratta di una prospettiva importante per l’intero comprensorio ionico etneo e per migliaia di cittadini che potranno contare nuovamente su un servizio essenziale per la tutela della salute e per la gestione delle emergenze.





Fin dall’inizio ci siamo battuti con determinazione contro una scelta che ritenevamo fortemente penalizzante per il nostro territorio. Oggi possiamo guardare con fiducia a una soluzione attesa da mesi. Desidero ringraziare il presidente della Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro, e il direttore dell’Area Operativa della Seus 118 Sicilia, Nicola Le Mura, con i quali si è instaurata sin da subito una proficua interlocuzione finalizzata alla risoluzione del problema.





La loro disponibilità e la loro attenzione nei confronti delle esigenze del territorio hanno consentito di compiere passi importanti verso il ripristino del servizio. La riattivazione dell’ambulanza h24 rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità e un segnale di attenzione verso un’area che, soprattutto durante il periodo estivo, registra un significativo incremento della popolazione residente e turistica. Continueremo a vigilare – conclude Davide Vasta – affinché ai cittadini siano garantiti servizi sanitari efficienti e adeguati alle necessità del territorio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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