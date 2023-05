1°, 2° e 3° posto alla finale regionale dei “Giochi e campionati internazionali della Chimica “

Seguendo una ormai consolidata tradizione, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” ha partecipato alla competizione nazionale denominata “Giochi e campionati internazionali della Chimica ” organizzata dalla Società Chimica Italiana in convenzione con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per promuovere la Chimica nelle scuole secondarie di secondo grado.

La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si articola in diverse classi di concorso, distinte fra biennio e triennio, e in varie fasi, dalle selezioni d’istituto alle finali regionali, a quelle nazionali e, infine, internazionali.

Risultati straordinari per gli alunni del Majorana che già in 16 avevano superato le selezioni d’istituto e che, dopo aver, nei giorni scorsi, affrontato la finale regionale svoltasi presso la sala lettura della Biblioteca Centralizzata del Dipartimento d’Ingegneria del Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina, hanno conseguito eccellenti risultati e ottime posizioni: primo, secondo e terzo posto.

Si sono classificati rispettivamente al 2° e 3° posto per la Classe di concorso C, triennio, Stracuzzi Alessandro della 5 A CM e Cardullo Gabriele della 3 A BA, mentre Samuele Saja, classificatosi al 1° posto Classe A (biennio) è stato ammesso alla Fase Nazionale dei Giochi della Chimica 2022/2023 e sarà a Roma nei giorni 24-26 maggio 2023.

“Gli ottimi risultati raggiunti incoraggiano a proseguire nel nostro lavoro con determinazione e passione, trasmettendo l’interesse e la curiosità verso lo studio della chimica, anche attraverso metodologie sempre più innovative, inclusive e accattivanti” – commenta il dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, complimentandosi con i ragazzi e ringraziando i docenti di chimica, materiali e biotecnologie, e in particolar modo la professoressa Francesca Campanella, docente referente del progetto, che hanno reso negli anni il corso di studi di chimica una delle specializzazioni di punta dell’istituto mamertino, frequentato da quasi un migliaio di studenti e studentesse, che contribuiscono a fare dell’istituto Ettore Majorana di Milazzo il primo della provincia di Messina per popolazione scolastica con i suoi oltre 1600 studenti.

