Con le processioni interparrocchiali per le strade cittadine di venerdì 22 e quella di Domenica delle Palme del 24 marzo, prendono vita a Canicattini Bagni i riti della Settimana Santa 2024, attraversati, come sempre, da momenti di fede, devozione e tradizioni popolari.

Momenti segnati dalla rivisitazione del dolore e delle sofferenze del Cristo che si rinnovano e si intrecciano con il dolore e le sofferenze delle tante vittime dei conflitti nel mondo, in particolare quelli che si registrano non molto lontano dall’Italia, e dalle angosce dei tanti fragili che vivono nella speranza di condizioni di vita migliori.

Speranza, rinascita, pace, solidarietà, benessere per tutti e coesione sociale, trovano pienezza nel messaggio della Pasqua di Resurrezione che non lascia insensibili e si propone all’accoglienza, come sottolineato dal Sindaco Paolo Amenta e dall’Amministrazione comunale nel ricordare gli appuntamenti e i Riti della Settimana Santa a Canicattini Bagni, accolti e particolarmente sentiti, con grande coinvolgimento emotivo e di fede, da tutta la Comunità canicattinese.

Ad iniziare dalla toccante processione di giorno 29 marzo del Venerdì Santo del “Santissimu Cristu”, la processione del Cristo flagellato che affonda le radici nelle tradizioni della città, con il “Lamientu” il canto di dolore intonato dai “Nuri”, che si tramanda di generazione in generazione, iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, il Libro delle pratiche espressive e dei repertori orali, che richiama numerose presenze di visitatori e di devoti, con la sosta del simulacro e la preghiera per gli emigranti davanti alla casa “ri Pinieddu” in via Garibaldi, e davanti al Palazzo Municipale per ricordare chi non c’è più e pregare per la Pace che segni la fine dei conflitti.

Partecipazione che si rinnova poi domenica 31 marzo con la “Paci Paci”, nella metafora del dolore della madre avvolta nel manto nero che cerca il proprio figlio perduto, ritrovandolo Risorto in tre incontri che i canicattinesi rappresentano davanti alla Chiesa Maria SS. Ausiliatrice, alla Chiesa Anime Sante del Purgatorio e alla Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo”,.

Quello è il momento di lasciare cadere il manto nero del dolore per dare spazio a quello azzurro della gioia.

Questi gli appuntamenti della Settimana Santa a Canicattini Bagni, quelli liturgici nelle due Parrocchie, la Chiesa Madre, La Chiesa della Anime Sante e la Chiesa Maria Ausiliatrice, e al Museo TEMPO

VENERDI 22 MARZO 2024

Ore 20:00 – Processione interparrocchiale per le vie cittadine;

SABATO 23 MARZO – Museo TEMPO

Ore 16:00 – Incontro e Mostra “Il Santissimo Cristo di Canicattini Bagni da oltre tre secoli identità di un popolo” con il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”;

DOMENICA 24 MARZO 2024 – Domenica delle Palme

Chiesa Anime Sante

Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 8:30 presso la Chiesa delle Anime Sante.

– ore 10:00, Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e Rito di Benedizione delle Palme e dei ramoscelli d’ulivo. A seguire processione verso la Chiesa Madre.

Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo”

– ore 10:30, Santa Messa solenne della Passione del Signore;

– ore 18:30, Santa Messa.

– Ore 20:30, Via Crucis vivente con Maria ai piedi della Croce. Partenza dall’Oratorio “San Filippo Neri” e conclusione, dopo il giro per le vie cittadine, nella Chiesa delle Anime Sante.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 10:00, Benedizione delle Palme presso l’edicola votiva della Madonna di Louders in via P. Bombaci da dove muoverà la processione.

– Ore 10:30, Santa Messa sul Sagrato della Chiesa;

– Ore 18:00, Santa Messa in Chiesa.

– Ore 20:30, Via Crucis vivente con Maria ai piedi della Croce. Partenza dall’Oratorio “San Filippo Neri” e conclusione, dopo il giro per le vie cittadine, nella Chiesa delle Anime Sante.

LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTO

Chiesa Anime Sante

– ore 17:45, Preghiera dei Vespri;

– ore 18:00, Santa Messa.

MERCOLEDÌ 27 MARZO

– ore 20:30, Via Crucis a cura del Gruppo Scout Agesci “Canicattini 1” con inizio dalla sede Scout di via Principessa Jolanda e conclusione presso la “Vera Cruci” di via Roma,

GIOVEDÌ SANTO 28 MARZO

Chiesa Madre

– ore 18:30, Santa Messa in “Coena Domini” con il rito della Lavanda dei piedi. Al termine reposizione del SS. Sacramento;

– dalle ore 21:00 alle 24:00 Adorazione Eucaristica a cura dei vari Gruppi Parrocchiali.

– ore 21:30 – 22:30, Adorazione Eucaristica animata dalla Comunità MASCI di Canicattini;

– ore 23:00 – 24:00, Adorazione Eucaristica animata dall’Azione Cattolica.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 18:00, Santa Messa in Coena Domini”;

– dalle ore 20:00 alle 24:00, Adorazione Eucaristica all’altare della Reposizione.

VENERDÌ SANTO 29 MARZO – Giornata di digiuno e astinenza

Chiesa Madre

– ore 9:00, Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi;

– Dalle ore 9:00 alle 12:00 visita al SS. Sacramento;

– ore 17:00, Celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce. A seguire omelia sulla Passione di N. S. Gesù Cristo tenuta dal parroco don Andrea Zappulla e svelata del SS. Cristo.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 16:00, Celebrazione della Passione del Signore;

Chiesa Madre e Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 19:00, Processione con il simulacro del SS. Cristo per le vie del Paese accompagnata dal canto “U Lamientu” da parte dei Nuri e del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni;

– ore 21:00, Davanti al Palazzo “ri Pinieddu” preghiera per gli emigranti.

SABATO SANTO 30 MARZO

Chiesa Madre

– ore 9:00, Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi;

– ore 22:30, Grande Veglia Pasquale.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 22:30, Veglia Pasquale.

DOMENICA DI PASQUA 31 MARZO

Non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 8:30 presso la Chiesa delle Anime Sante

Chiesa Madre

– ore 10:30, Chiesa Madre, Santa Messa Solenne di Pasqua, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari del Comune;

– ore 12:00, Trionfale uscita del simulacro del Cristo Risorto;

“A Paci Paci”, incontro tra Maria SS. e il Cristo Risorto:

1° incontro – Chiesa Maria Ausiliatrice

2° incontro – Chiesa Anime Sante del Purgatorio

3° incontro – Chiesa Madre

– Marce in Piazza XX Settembre a cura del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni

– ore 18:30, Santa Messa Solenne.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 10:30, Santa Messa;

– ore 18:30, Santa Messa;

LUNEDÌ DELL’ANGELO (Pasquetta) 1 APRILE

Chiesa Madre

– ore 9:00, Santa Messa e Atto di affidamento a San Michele Arcangelo.

Chiesa Maria Ausiliatrice

– ore 18:30 Santa Messa.

Tutte le Celebrazioni sono animate dai rispetti Cori Parrocchiali.

I fuochi pirotecnici sono curati dalla ditta FireSud di Zafferana Etna.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

