All’attrice verrà consegnata la Demetra D’Oro per il talento mostrato e l’ottimo percorso cinematografico che sta intraprendendo, rivelandosi in Italia, un vero e proprio orgoglio siciliano. Altra premiata di quest’anno con la Demetra d’Oro speciale alla carriera sarà Maricetta Lombardo, fonico in tutti i film di successo di Matteo Garrone tra cui l’ultimo “Io Capitano candidato ai Golden Globe e film italiano scelto per la candidatura agli Oscar come Miglior film straniero Maricetta Lombardo è originaria di Agrigento. Inoltre, un momento del festival sarà dedicato all’attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, recentemente scomparso, con una proiezione inedita in omaggio.