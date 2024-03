Ritornano le mostre d’arte contemporanea della “Bottega Tommaso” di via Cavour 7 a Canicattini Bagni, residenza internazionale d’artista, curata da Michel Castaignet e Christian Voges.

Mercoledì 20 marzo 2024, ore 19:00, come rende noto l’Assessore alla Cultura del Comune di Canicattini Bagni, Sebastiano Gazzara, ad esporre è il pittore toscano Tommaso Nelli, con la mostra “Sugnu Saccu e mi sduacu”, tipico detto siciliano del territorio, ispirata al suo soggiorno in Sicilia.

Tommaso Nelli è nato a Roma nel 1973, compie gli studi universitari laureandosi in Storia moderna a Worcester College, Oxford nel 1994, seguito da un master in letteratura comparativa alla UCL di Londra nel 1998, e si diploma alla Cambereell School of Art.

Espone in Italia e in Svizzera, Londra, Istanbul e New York. Vive e lavora in Toscana nella zona del Chianti.

Nella mostra “Sugnu saccu e mi sduacu” presenta a Canicattini Bagni il frutto del lavoro e delle esperienze presso la residenza d’artisti “Bottega Tommaso”.

