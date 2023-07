A seguito della riunione del direttivo della Lega Giovani, convocata a Milano dal segretario federale, l’On. Luca Toccalini, per la riorganizzazione e la definizione delle linee programmatiche dei giovani leghisti, il coordinamento siciliano vede ora un’accorpamento tra i due precedenti coordinamenti, orientale ed occidentale, ed è stato affidato a Giuseppe Miccichè.

Miccichè, esponente della prima ora del partito in Sicilia, laureando in ingegneria e al contempo dirigente d’azienda, ha coordinato finora i giovani leghisti della Sicilia occidentale. A lui il compito di dirigere il riunito movimento in Sicilia. “Desidero fare a Giuseppe Miccichè i miei più sentiti auguri di buon lavoro – commenta Toccalini- fiducioso che grazie al suo operato e alla sua dedizione si contribuirà alla crescita del gruppo territoriale della Lega Giovani Sicilia.”. Anche per il commissario regionale della Lega, l’On. Annalisa Tardino, il riassetto del movimento giovanile è un ottimo primo passo nell’ottica dell’organizzazione del partito. “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe, con un plauso per l’impegno profuso in questi anni con energia e competenza. Sono certa che, insieme a tutto il gruppo giovanile, si ripartirà dal territorio, avvicinando quei giovani che oggi non si sentono rappresentati”. Entrambi i dirigenti, poi, ringraziano “Alessandro Lipera per il lavoro finora svolto nel coordinamento della Sicilia orientale”.

“Ringrazio l’On. Luca Toccalini e l’On. Annalisa Tardino per la fiducia ed il concreto appoggio dimostrato. Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina, con l’obiettivo di continuare a costruire in Sicilia un forte progetto politico, capace di mettere i giovani al centro, con i fatti, sulla scorta dell’esempio tangibile di quanto fatto in altre regioni. Intendiamo rappresentare l’alternativa ad una politica distante dai giovani, che fatica a valorizzarli, e intendo rappresentare, con questo ruolo, la possibilità di creare classe dirigente giovane, preparata ed innamorata della propria terra. Ringrazio, altresì, tutta la deputazione della Lega, i dirigenti e militanti del movimento giovanile delle province siciliane e l’amico e compagno di mille battaglie Alessandro Lipera, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi” – dichiara Miccichè.

