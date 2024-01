I risultati degli indicatori rilevati insieme alla European Training Foundation (ETF) Riunione sul web con gli esponenti dell’ETF e i responsabili del Centro Studi Cedifop L’ente palermitano di formazione subacquea industriale nell’eccellenza internazionale PALERMO (24 gennaio) – Salgono le “quotazioni” del Centro Studi Cedifop di formazione professionale subacquea industriale, grazie anche all’ottimo lavoro svolto nel corso dell’ultratrentennale esperienza maturata dall’ente diretto dal greco Manos Kouvakis. Proprio di indicatori di autovalutazione dell’eccellenza si è parlato ieri mattina nel corso di un collegamento svoltosi via web tra alcuni componenti lo staff del Cedifop e i responsabili dell’ETF (European Training Foundation), l’agenzia dell’UE che aiuta i centri di formazione a diventare punti di eccellenza ne sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro. Alla riunione, promossa da ETF, hanno preso parte: Manos Kouvakis, direttore Cedifop; Julian Stanley, Esperto Senior di sviluppo del capitale umano diETF; Sotiria Tsalamani,di EU Project Manager EVBB (Associazione europea degli istituti di formazione professionale); Daniele Fano, fondatore di St Skills Together; Marco Salafia, tecnico informatico; Ivan Napoli e Francesco Costantino, docenti Cedifop; Jolien van Uden, Esperto Senior coordinatrice eccellenza professionale ETF. Quello dell’ETF è un ruolo che si basa sulla competenza del personale e sull’esperienza acquisita nel Corso dei 30 anni di lavoro a fianco di governi, imprese e partner sociali il cui obiettivo principale, grazie ad una serie di metodologie basate sull’evidenza, è quello di sostenere il processo di riforma dell’istruzione, della formazione e del mercato del lavoro. Nel Corso della riunione, è toccato a Julian Stanley mostrare in video i risultati degli indicatori di riferimento costruiti dal Cedifop. “Per noi è stata una valida prova per la nuova applicazione e Cedifop emerge molto bene” – ha riferito Stanley.“L’autovalutazione è una vera e propria rivoluzione – ha segnalato Daniele Fano – grazie alla quale ci si chiede come si è e come e dove si possa migliorare nell’operare nel lavoro di ogni giorno. Un’ottica interna che aiuta a mettere ordine ad una serie di indicatori”. Ivan Napoli, docente di Cedifop, ha sottolineato: ho trovato gli indicatori proposti assolutamente validi e in linea con quanto richiesto dal mondo imprenditoriale per le transizioni studio-lavoro. Manos Kouvakis, nel concludere, ha sottolineato: ETF ci ha fornito una “check list” per continuare a crescere”.

Luogo: Porto , Molo Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

