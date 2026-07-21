Rivolta nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Sommossa nella struttura siciliana, dove il sovraffollamento sfiora il 170%. Cinque agenti in ospedale, in corso tentativi di trattativa.

La rivolta quasi totale del carcere: “Circa 400 su 422” – Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 400 i detenuti che hanno preso parte alla sommossa interna al carcere siciliano. Un numero molto elevato, se si tiene conto che la struttura ne ospita 422. Non sono ancora note le motivazioni che hanno spinto alla rivolta né quali reparti della casa circondariale siano al momento in mano ai detenuti.





Il portavoce Vice Segretario Regionale del sindacato di categoria SINAPPE Chiarello Rosario:

“Esprimo prima di tutto la mia totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti e portati in ospedale, speriamo possa rientrare tutto nella calma e ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza dell’istituto penitenziario.”

“È un disastro annunciato spiega Alessandro Ventura vice segretario Regionale responsabile sindacale nell’istituto di Catania Piazza Lanza, abbiamo continuamente segnalato le criticità giorno dopo giorno ma un augurio di pronta guarigione perora va ai colleghi che sono rimasti feriti “.

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