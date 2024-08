Sei giorni all’insegna della cultura, dello spettacolo e dell’enogastronomia per la prima edizione del Misilmeri Festival.

L’estate a Misilmeri si anima con Misilmeri Festival, evento che vedrà dal 22 al 27 agosto ogni sera una serie di appuntamenti che abbracciano la letteratura, l’arte, l’enogastronomia, la musica e il cabaret. Giovedì 22 agosto alle ore 20:30, presso il Giardino del Collegio di Maria ristrutturato e riaperto per l’occasione al pubblico dopo tanti anni, vi sarà la presentazione del libro “Assertivamente” di Giusy La Piana, affermata giornalista, scrittrice, criminologa e autrice di saggi, testi teatrali, televisivi e musicali. Alle 22:00 a Piazza Comitato 1860 ci sarà il concerto dell’Adrian Band Celentano Show.

L’enogastronomia protagonista venerdì 23 agosto alle 19:30 a Piazza Comitato 1860 con l’appuntamento “Talk e lo show cooking sullo sfincione tra Misilmeri e Bagheria”. A seguire il dj set con Peppe Gulotta. Sabato 24 agosto alle 19:30 si terrà la suggestiva sfilata degli sbandieratori e musici “Civita Nicosiae” e dei tamburinai San Giusto di Misilmeri. Alle 21:30 si svolgerà il Misilmeri Festival Adwars, nel verranno premiate le eccellenze del territorio. Assolutamente da non perdere domenica 25 agosto alle 4:30 del mattino al Castello dell’Emiro le “Aurore di Mestieranti d’anime: momenti di performance d’arti poetiche, teatrali, pittoriche, canore, musicali, scultoree, circensi e musicali”.

Si chiude con la grande comicità e gli spettacoli di cabaret lunedì 26 agosto di Sasà Salvaggio e martedì 27 agosto di Marco Manera. Entrambi gli appuntamenti si terranno a Piazza Comitato 1860 alle ore 21:00.

“Misilmeri Festival – ha affermato il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo – è un evento nato con l’idea di aggregare e di unire la comunità, creando un senso di appartenenza legata alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e alle eccellenze del territorio. Sei giorni di eventi su vari ambiti come quello della cultura, della letteratura e dell’enogastronomia, impreziosita da spettacoli musicali e di cabaret che allieteranno le serate della nostra comunità e di chi vorrà venire in quei giorni a visitare Misilmeri. Il Misilmeri Festival anticiperà altri due grandi eventi che si terranno a Misilmeri in autunno, uno sul kaki, vera e propria eccellenza culinaria del nostro territorio, l’altro sul cinema e i cortometraggi; eventi che vedranno la presenza in città di illustri ospiti di caratura nazionale.”





