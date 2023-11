Un messaggio che mira dritto al cuore, tra immagini, storie e testimonianze in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre in tutto il mondo.

Il make up artist e hair stylist Roberto Faraone, titolare del prestigioso “L’Hacca Eco Salon Concept” insieme all’associazione no profit “Un Nuovo Giorno” presieduta da Antonella Macaluso, è l’artefice di una campagna dedicata al fenomeno della violenza di genere.

Sarà proprio la sede del salone, in via Antonio Pacinotti 23 a Palermo, a ospitare alcuni degli eventi in cui si articola la campagna e che coinvolgeranno anche le clienti, all’insegna di una causa nobile che mette al centro donne di tutte le età e i loro diritti.

Un’azione di sensibilizzazione che, per tutto il corso del mese di novembre, si snoderà attraverso i social e i media : momenti di riflessione uniti dal filo rosso della bellezza, vero antidoto al degrado e alla violenza.

L’idea fondante è che solo la vera consapevolezza conduce al rispetto e alla valorizzazione di se stesse.

“Traiamo spunto dalla tradizionale Giornata del 25 novembre – spiega Roberto Faraone – ma il nostro messaggio non riguarda solo la piaga dei femminicidi: la violenza, non solo di genere, deve essere condannata in qualsiasi forma si manifesti”.

Alla realizzazione parteciperanno diverse professionalità tra cui il fotografo e videomaker Maurizio Zambito, la giornalista Marianna La Barbera e la social media manager Martina Scacciaferro di KPS Factory.

L’iniziativa conferma l’attenzione verso il sociale da parte del professionista palermitano, convinto della necessità di utilizzare prodotti bio-vegan e di tutelare l’ambiente e l’ecosistema attraverso scelte sostenibili anche nel campo della bellezza.





Luogo: L’Hacca Eco Salon Concept , via Antonio Pacinotti , 23 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

